به گزارش میراث آریا، جدیدترین تصویر از موفق‌ترین فرعون مصر، کلئوپاترای هفتم، که بر اساس تصاویر برجامانده از او بازسازی شده است، رونمایی شد.

کلئوپاترای هفتم مشهورترین زن در دنیای باستان است که از حدود ۵۱ تا ۳۰ قبل از میلاد سلطنت کرد و آخرین فرمانروای سلسله بطلمیوسی بود که نزدیک به ۳۰۰ سال بر مصر حکومت داشتند. چهره او روی تعداد انگشت شماری از آثار باستانی از جمله سکه‌ها و یک نقش برجسته جاودانه شده است. شاید شناخته شده‌ترین تصویر او نقش برجسته‌ای در معبد دندرا در مصر باشد که او را در کنار پسرش سزاریون نشان می‌دهد.

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