https://www.chtn.ir/x3STB۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۷ کد خبر 1402112902201 فیلم خبری در پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران چه گذشت؟ پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران دریافت 44 MB انتهای پیام/ کد خبر 1402112902201 صادق نجاتی دبیر صادق نجاتی برچسبها ایران راهنمای گردشگری گردشگری پربینندهترینها هنر رنگرزی؛ میراث ماندگار عشایر فارس سمنان؛ روایت زنده تاریخ، فرهنگ و اصالت در قلب ایران توسعه بازاریابی صنایع دستی در سمنان، دومین نمایشگاه ملی با حضور مقامات… خانه نبوی؛ عطر زندگی در اقامتگاهی به رنگ اصالت
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