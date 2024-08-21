به گزارش میراث آریا، عطا حسن‌پور امروز چهارشنبه ۳۱ مردادماه در جریان بازدید بازرس کل لرستان از رفع موانع ثبت جهانی دره خرم آباد در محل غار تاریخی یافته گفت: موضوع تداخل منابع طبیعی و راه دسترسی به غار یافته مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد تا زمین مورد نیاز از محل منابع ملی جهت ایجاد راه دسترسی و پارکینگ غار یافته، به اداره کل میراث فرهنگی استان اختصاص یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اهمیت غار باستانی یافته نیز افزود: این غار به عنوان یکی از غارهای هفتگانه در پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد از اهمیت بالایی برخوردار است و ایجاد راه دسترسی و پارکینگ برای گردشگران، علاوه بر توسعه گردشگری در منطقه، می تواند در رفع موانع ثبت جهانی دره خرم‌آباد تاثیرگذار باشد.

او ضمن تقدیر از مدیریت ارشد استان و بازرس کل لرستان در خصوص دستور ویژه برای رفع موانع ثبت جهانی دره خرم‌آباد نیز اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع ثبت جهانی دره خرم آباد پای کار بوده و باید قبل از حضور ارزیابان یونسکو این مشکلات و موانع رفع شود.

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