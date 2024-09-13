به گزارش میراث آریا، علی سالاروند در حاشیه انعقاد تفاهمنامه ایجاد موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی در شهرستان بروجرد با اشاره به اهمیت گردشگری محیط زیستی در رونق اقتصادی هر منطقه، گفت: این تفاهمنامه با هدف ارتقای کیفی و کمی موزههای تاریخ طبیعی و تنوع زیستی به منظور معرفی گونههای منحصر بفرد جانوری و گیاهی استان با جنبههای مختلف آموزشی، فرهنگی، زیباییشناختی و با رویکرد مهم ارتقا و ایجاد زیرساختهای گردشگری محیطزیستی در استان منعقد شد.
مدیرکل محیط زیست لرستان خاطرنشان کرد: موزههای تاریخ طبیعی و تنوع زیستی از جمله مکانهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی و نمایشگاهی هستند که میتوانند علاوه بر شناساندن هرچه بیشتر زیست بومهای مختلف و گونههای حیات وحش و پوشش گیاهی مناطق، ارزش حفظ و نگهداری تنوع زیستی را به اقشار مختلف جامعه یادآوری کنند.
یحیی عیدی بیرانوند شهردار بروجرد نیز در ادامه ضمن قدردانی از همکاریهای مختلف سه سال گذشته اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان جهت رفع مشکلات محیط زیستی بروجرد از جمله، رفع مشکلات محل دفن پسماند شهری بروجرد(پس از سالهای نابسامانی و اعتراضات مردمی)، مکانیزه نمودن ایستگاه موقت پسماند قشلاق و خارج کردن از حالت سنتی، ایجاد فیلتراسیون و رفع آلودگی هوای چندین ساله کارخانه آسفالت شهرداری بروجرد، ایجاد مرکز نگهداری و مدیریت سگهای بلاصاحب شهرستان و ...، گفت: امیدواریم در ادامه این خدمات محیط زیستی با ایجاد و تجهیز این موزه علاوه بر ترویج فرهنگ محیط زیست و آشنایی بیشتر شهروندان با گونههای جانوری و گیاهی استان و اهمیت آنها در چرخه حیات، از مباحث اقتصادی و گردشگری این موزه بهره کافی برده شود.
در این مراسم که معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی و رئیس اداره حفاظت و مدیریت بر حیاتوحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل حفاظت محیطزیست استان لرستان، ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد، مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی، شهرداری بروجرد نیز حضور داشتند، دو طرف ضمن امضای تفاهمنامه همکاری بر انجام وظایف و تکالیف مشخص شده هر دستگاه به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده آن تاکید کردند.
پیش از این و با ارزیابی صورت گرفته توسط کمیته ملی موزههای ایران(ایکوم) در سال ۱۴۰۲، اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان بهواسطه اقدامات موثر در زمینه راهاندازی و ارتقای موزههای تاریخ طبیعی و تنوع زیستی و ...، حائز رتبه اول کشور شد.
