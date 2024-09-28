به‌گزارش میراث‌آریا، ‌امیراسماعیل شهسواری روز شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۳ بیان کرد: مرمت و احیای بخشی از خانه تاریخی رضایی مسک درمیان با اعتبارات تملک، در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ شروع شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان افزود: خانه تاریخی رضایی در محور اسدیه - بیرجند و در روستای گردشگری مسک قرار دارد که دارای هشتی ورودی، حیاط مرکزی و سبک معماری خاصی است و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و بنای خانه از مصالح خشت و گل تشکیل شده است.

او تصریح کرد: راستای اهداف حفاظتی و مرمتی در خصوص این اثر می‌توان به اندود کاهگل دیوارها و کاهگل بام به همراه اجرای ناودان اشاره کرد.

شهسواری گفت: روستای گردشگری مسک یکی از روستاهای خوش آب و هوا با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی زیاد است که از جمله جاذبه‌های این روستا می‌توان به قلعه تاریخی روستای مسک، مساجد جامع و میرو، سنگ نگاره‌های دره مسک، ۹ آسیاب، درخت گردوی کهنسال و… اشاره کرد.

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