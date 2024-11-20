به گزارش میراث آریا، مقصود اسعدی سامانی درباره آنچه مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح شده است، گفت: هیچ افزایش قیمتی ناشی از افزایش نرخ سوخت تا پایان سال در بلیت هواپیما نخواهیم داشت و خبر افزایش قیمت را تکذیب می‌کنیم.

وی افزود: نرخ سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود، اما بر اساس تصمیم دولت که در لایحه بودجه نیز لحاظ شده، از سال آینده نرخ سوخت به ۳۰ درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اگر مجلس آن را تصویب کند ممکن است سال آینده بسته به نرخ سوخت، قیمت‌ها افزایش یابد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: این افزایش قیمت نیز نهایتا ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر تحریم شرکت هواپیمایی هما نیز گفت: قبل از اینکه اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه چند شرکت هواپیمایی ایران وضع کند انگلستان به طور جداگانه ایران‌ایر را برخلاف موازین بین‌المللی تحریم کرده و گفته بود که اعمال تحریم‌ها یکسال دیگر انجام می شود. در حقیقت چون انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شده می‌خواست در موعد مقرر خود اقدام کند اما با تحریم اتحادیه اروپا، انگلیس هم تحریم‌های خود را در مورد ایران‌ایر زودتر از موعد اعلام شده قبلی اجرایی کرد.

منبع: ایسنا

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