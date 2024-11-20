چهارمحال و بختیاری مقصد مناسبی برای گردشگری پائیزه است

به‌گزارش میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز چهارشنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در بازدید از جاذبه‌های گردشگری شهرستان سامان گفت: وجود جاذبه‌های خاص مانند باغ‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها، قنات‌ها و فضای سبز حاشیه رودخانه زاینده‌رود این شهرستان به یکی از مناطق مهم گردشگری در کشور و چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: طبیعت شهرستان سامان در فصل پائیز همانند یک بوم نقاشی است که گردشگران و مسافران زیادی را به خود جلب می‌کند.

او تصریح کرد: طبیعت پائیزی شهرستان سامان علاوه بر میزبانی از مسافران و گردشگران به یکی از مناطق مهم برای عکس گرفتن و ثبت خاطرات گردشگران تبدیل شده است.

قاسمی یادآور شد: در این راستا تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان سامان به‌منظور میزبانی مطلوب‌تر از مسافران و گردشگران ورودی به این شهرستان در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

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