۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۹

خوشه‌های صنایع‌دستی و گردشگری در کردستان تشکیل می‌شود

خوشه‌های صنایع‌دستی و گردشگری در کردستان تشکیل می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از تشکیل خوشه‌های صنایع‌دستی و گردشگری در استان با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا؛ منصور مهرزاد در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹‌ آبان‌ماه با حضور نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، گفت: کردستان دارای قابلیت‌ها و ظرفیت بالایی در ایجاد خوشه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: این استان در سال‌های اخیر نه تنها در رشد تعداد گردشگران داخلی و خارجی بلکه در رونق تولیدات ارزشمند صنایع‌دستی پیش قدم بوده و یکی از استان‌های پیشرو در غرب کشور به‌شمار می‌رود.

او افزود: خوشه صنایع‌دستی و گردشگری یکی از تخصصی‌ترین خوشه‌های استان است که می‌تواند ضمن حمایت از فعالان این بخش، ظرفیت‌های این حوزه را فراتر از سایر برنامه‌ها پویا کند.

مهرزاد عنوان کرد: برای تحقق این برنامه مطالعات وسیعی در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری از جمله مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، صنایع چوب، دست‌بافته‌های سنتی و... صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: امید است با توسعه زیرساخت‌ها و هم‌افزایی ذی‌نفعان و دستگاه‌های پشتیبان بتوانیم در راستای حمایت از صنایع‌دستی، توسعه گردشگری و افزایش نرخ اشتغال در این حوزه گام‌های محکمی برداریم.

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کد خبر 1403083002181
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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