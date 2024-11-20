به گزارش میراث‌آریا؛ منصور مهرزاد در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹‌ آبان‌ماه با حضور نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، گفت: کردستان دارای قابلیت‌ها و ظرفیت بالایی در ایجاد خوشه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: این استان در سال‌های اخیر نه تنها در رشد تعداد گردشگران داخلی و خارجی بلکه در رونق تولیدات ارزشمند صنایع‌دستی پیش قدم بوده و یکی از استان‌های پیشرو در غرب کشور به‌شمار می‌رود.

او افزود: خوشه صنایع‌دستی و گردشگری یکی از تخصصی‌ترین خوشه‌های استان است که می‌تواند ضمن حمایت از فعالان این بخش، ظرفیت‌های این حوزه را فراتر از سایر برنامه‌ها پویا کند.

مهرزاد عنوان کرد: برای تحقق این برنامه مطالعات وسیعی در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری از جمله مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، صنایع چوب، دست‌بافته‌های سنتی و... صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: امید است با توسعه زیرساخت‌ها و هم‌افزایی ذی‌نفعان و دستگاه‌های پشتیبان بتوانیم در راستای حمایت از صنایع‌دستی، توسعه گردشگری و افزایش نرخ اشتغال در این حوزه گام‌های محکمی برداریم.

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