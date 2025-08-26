به گزارش میراث آریا، زری آذرپیرا، نویسنده و پژوهشگر آشپزی، با اهدای تازه‌ترین اثر خود، کتاب «گیلان، بهشت خوراک ایران» به سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، فصل جدیدی در معرفی ظرفیت‌های غذایی این خطه رقم زد.

این کتاب ۲زبانه (فارسی و انگلیسی) که توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، گنجینه‌ای از ۲۰۰ دستور پخت اصیل گیلانی را در خود جای داده و به معرفی شهر رشت به‌عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی یونسکو می‌پردازد.

آذرپیرا با اشاره به غنای فرهنگ غذایی ایران، بیان کرد که از بیش از ۲۵۰۰ نوع خوراک مستقل ثبت‌ شده در کشور، سهم گیلان به تنهایی بیش از ۱۰ درصد است که نشان از تنوع بی‌نظیر و جایگاه ویژه این استان در سفره ایرانی دارد. اهدای این کتاب، امیدها را برای شناخت و جهانی‌سازی هرچه بیشتر این میراث گرانبها دوچندان می‌کند.

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