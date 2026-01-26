به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با تأکید بر اهمیت احیا و سامان‌دهی ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری تصریح کرد: مرمت حمام تاریخی روستای باب‌هوتک شهرستان زرند با تخصیص اعتبار بیش‌از ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: عملیات اجرایی مرمت در این مرحله از احیا این بنای تاریخی شامل عملیات خاک‌برداری با دست، پیگردی، سبک سازی پشت‌بام حمام، استحکام‌بخشی و مرمت رختکن، انجام دوغاب و شیب بندی پشت‌بام را شامل می‌شود.

او با تأکید بر این‌که بناهای تاریخی شناسنامه‌های زنده و هویت کالبدی این دیار کهن هستند، خاطرنشان کرد: احیا و ساماندهی این آثار فراتر از یک عملیات عمرانی ساده بوده و در واقع تلاشی برای بازیابی حافظه تاریخی و تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه است، هر خشت و تاقی که مرمت می‌شود پیامی از اصالت و ریشه‌های فرهنگی ما را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند چرا که هویت جمعی ما در گروی صیانت از همین یادگارهای گذشتگان است.

محسن‌نژاد در پایان با اشاره به نقش کلیدی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی در نقشه راه توسعه پایدار گردشگری استان، افزود: تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای پویا و کارآمد، موتور محرک جذب گردشگران داخلی و خارجی است که نه‌تنها به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی منجر می‌شود، بلکه چهره‌ای جذاب و متفاوت از کرمان را به جهانیان معرفی می‌کند و ساماندهی هدفمند این ابنیه، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا گردشگری از یک فعالیت گذرا به تجربه‌ای عمیق و فرهنگی تبدیل شود و با ایجاد ارزش افزوده، مسیر توسعه پایدار استان را هموارتر سازد.

انتهای پیام/