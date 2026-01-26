به گزارش میراث‌آریا، علی محمدی امروز دوشنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۴ با بیان اینکه هزار و ۳۰۰ هنرمند در ۲۱ رشته صنایع دستی مشغول به‌کار هستند، افزود: چهار رشته نمدمالی با اشتغال‌زایی ۱۰ نفر، رنگرزی سنتی به تعداد ۲۰ نفر، قفل سازی سنتی با ۲ نفر و پته دوزی با اشتغال‌زایی برای هشت نفر در تربت حیدریه فعال شده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت‌حیدریه ادامه داد: البته نبود ثبات قیمت مواد اولیه صنایع دستی و افزایش شدید آن به علت رشد تورم، مشکل عمده صاحبان حرف صنایع دستی است.

محمدی تصریح کرد: بیمه هنرمندان صنایع دستی، کمبود تسهیلات، نبود بازارچه عرضه صنایع دستی در مبادی ورودی شهرستان و نیز نبود وجود تعاونی مصرف صنایع دستی برای خرید کلی مواد اولیه، از دیگر مشکلات کارآفرینان صنایع دستی این شهرستان است.

او اظهار کرد: با این حال در حد توان خود و در پنج سال اخیر موفق به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال کمک بلاعوض و حدود ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به صنعتگران صنایع دستی شده‌ایم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت‌حیدریه با اشاره به رشته‌های جدید صنایع دستی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: تراش عقیق با اشتغال‌زایی برای ۱۵۰ نفر، ابریشم بافی و زری بافی برای ۱۵ نفر، رودوزی سنتی با کارآفرینی برای ۲۰۰ نفر و تولید سفال و سرامیک با اشتغال‌زایی برای ۳۰ نفر از جمله این‌ رشته‌هاست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تربت‌حیدریه در خصوص رشته فعال بومی شهرستان همچنین گفت: اکنون در تربت‌حیدریه ۱۱۰ نفر در رشته فرت بافی، ۱۰ نفر در رشته نواربافی و ۱۶۰ نفر در رشته گلیم مشغول بکار هستند.

محمدی در خصوص رشته های فعال بومی شهرستان تربت حیدریه نیز گفت: ابریشم کشی با ۴۰۰ کارگاه و اشتغال افزون‌ بر ۸۰۰ صنعتگر ابریشم‌کشی را می‌توان نام برد.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه علاوه بر اینکه قطب درمان منطقه جنوب خراسان رضوی است، با مزیت‌های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

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