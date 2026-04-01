به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد ابراهیم تولایی ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به حضور بیش از ۱۰ میلیون مسافر از ابتدای تعطیلات در مازندران، اظهار کرد: مازندران امروز با احتساب جمعیت بومی، در حال خدمترسانی به ۱۴ میلیون نفر است. در حالی که زیرساختهای فعلی برای جمعیت ۳.۵ میلیونی طراحی شده، همکاران ما در جایجای استان، از دورترین روستاها تا شهرهای ساحلی، به صورت شبانهروزی و با روحیهای جهادی در حال خدمت هستند.
معاون استاندار با تاکید بر دستورات یونسی، استاندار مازندران، تصریح کرد: توسعه گردشگری در شرق، غرب و مرکز استان متوازن نیست. سیاست قطعی ما ایجاد توازن در زیرساختهاست. ما از سرمایهگذاری در بخشهای لوکس و VIP استقبال میکنیم، اما اولویت اصلی ما ایجاد زیرساخت برای قشر متوسط است. نبود هتلهای ۳ ستاره به شدت در استان احساس میشود که توسعه آنها میتواند از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت تفرجگاههای خصوصی غیرمجاز جلوگیری کند.
او درباره هزینههای خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: برخی تعرفههای فعلی در تفرجگاههای جنگلی منطقی نیست. دریافت مبالغی نامتعارف برای یک چادر زدن ساده در دل طبیعت خدادادی باید بازنگری شود. ما در پی اجرای سیاستهای وزارتخانه برای منطقی کردن این هزینهها هستیم.
تولایی از آمادگی مازندران برای تبدیل شدن به «استان پایلوت» در اجرای سیاستهای نوین گردشگری خبر داد و افزود: پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته ویژه برای مازندران و برگزاری نشستهای فصلی در تهران است تا بتوانیم پروتکلها و دستورالعملهای خاص استانی را با توجه به ظرفیتهای منحصربهفرد دریا، جنگل و کوه تدوین کنیم. این اقدام باعث تسهیل در صدور مجوزها و کاهش زمان بروکراسی برای سرمایهگذاران خواهد شد.
معاون استاندار مازندران در پایان با قدردانی از تلاشهای تمامی خادمان سفر، بر عزم جدی مدیریت ارشد استان برای ثبت یک عصر طلایی در تاریخ گردشگری مازندران با همکاری نمایندگان مجلس و وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد.
