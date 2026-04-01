رئیس کمیته نظارت ستاد خدمات سفر خراسان رضوی: شناسایی  ۷۹۶  واحد متخلف در مشهد

به گزازش خبرنگار میراثآریا، علی باخرد امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای برنامهریزی از سوی کمیته نظارت و بازرسی و تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر استان ویژه نوروز ۱۴۰۵ تیمهای مشترک ویژه بازرسی در مجموع از ۵۶۶۸ واحدهای صنفی و غیرصنفی بازدید کردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به مسئولیت اداره کل صمت در کمیته نظارت و بازرسی و تنظیم بازار ستاد خدمات سفر استان با برنامه ریزی که انجام شد تیمهای ویژه نظارت بر واحدهای اقامتی با حضور نمایندگان این اداره کل به صورت مشترک با نمایندگان ۱۴ دستگاه نظارتی و از ابتدای طرح نظارتی ۲۶ اسفند تا نهم فروردین تعداد ۵۶۶۸ واحد صنفی توسط بازرسان مورد بازرسی قرار گرفت.
باخرد گفت: پس از انجام این بازرسیها برای ۷۹۶ واحد متخلف به علت گرانفروشی، کمفروشی، عدم صدور صورتحساب و نصب نرخنامه و... گزارش بازرسی به ارزش بیش از ۸۱ میلیارد ریال تشکیل شده و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.
او افزود: طی این مدت در مجموع بالغ بر ۶ میلیارد ریال وجوه استرداد شده به شاکیان که در اکثر موارد زائران بودهاند به آنان برگشت شده است.
رئیس کمیته نظارت، بازرسی و تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: رصد و پایش مستمر بازار، کنترل قیمتها، نظارت بر توزیع کالا و نحوه عرضه خدمات به جهت امید آفرینی و اعتمادبخشی و رفع دغدغههای مردم در تأمین مایحتاج روزمره زندگی از مهمترین برنامههای اداره کل صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی است و زائران و هم استانیها در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند مراتب را به شماره ۱۲۴ سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات این اداره کل اعلام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما