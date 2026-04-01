۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران:

انجام بیش از یک هزار و ۲۰۰ بازدید میدانی از آثار تاریخی مازندران

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، از اجرای موفقیت‌آمیز طرح تشدید نظارت و حفاظت از ابنیه تاریخی و تعامل گسترده با نهادهای انتظامی و امدادی در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا کردان ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به آمارهای ثبت شده از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف دستورالعمل نوروزی، نیروهای این یگان با آمادگی کامل در سطوح مختلف عملیاتی به انجام وظیفه پرداختند که حاصل آن ۱۲۵۱ مورد بازدید میدانی از آثار ثبتی و حفاظتی تحت پوشش در سطح استان بوده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر اهمیت امنیت گردشگران و صیانت از حریم بافت‌های تاریخی افزود: در این بازه زمانی، ۱۹۷ مورد بازدید اختصاصی از تأسیسات گردشگری با رویکرد ارتقای حفاظت و امنیت مسافران انجام شد. همچنین با نظارت دقیق و اشراف اطلاعاتی، از ۷۹ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت‌های تاریخی شهری که برخلاف ضوابط میراث‌فرهنگی بود، جلوگیری به عمل آمد.

او به موضوع تعاملات بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط قوت عملکرد امسال، هم‌افزایی با پلیس‌های تخصصی و ارگان‌های امدادی بود. در این مدت ۳۲ مورد تعامل عملیاتی با رده‌های مختلف فراجا از جمله پلیس راه و راهور (۱۶ مورد)، پلیس آگاهی و فتا انجام شد. همچنین برای مدیریت بحران و ارتقای ضریب ایمنی اماکن تاریخی، ۲۶ مورد نشست و تعامل میدانی با جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی صورت پذیرفت.

کردان در پایان با اشاره به آمار خوب بازدیدها خاطرنشان کرد: مفتخریم که در این ایام، امنیت و حفاظت از گردشگران داخلی در بناهای تاریخی استان به‌طور کامل تأمین شد. حفاظت شبانه‌روزی از اماکن تاریخی و پایش نیز به‌صورت مستمر و بدون وقفه توسط همکاران ما در سراسر استان ادامه دارد تا میراث کهن مازندران از هرگونه آسیب و تعرض در امان بماند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011200942
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

