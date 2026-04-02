محسن محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: آمار تردد خودروها از محورهای استان نشان می‌دهد مازندران جزء استان‌های است که بیشترین جذب سفرهای نوروزی را در طرح نوروزی داشته است و بیش از یک میلیون و ۷۲۲ هزار وسیله نقلیه وارد استان مازندران شده است.

او در ادامه مجموع روزانه تردد در محورهای خروجی استان را بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار تردد عنوان کرد و افزود: : با توجه به بررسی تردد ورود و خروج استان انباشت قریب به ۳۰۲ هزار خودرو مشاهده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران تصریح کرد: در این بازه زمانی ۸۴ هزار و ۸۲۵ مسافر با ۲۰ هزار و ۵۶۴ صورت وضعیت سفر (سرویس) با انواع وسایل نقلیه عمومی برون شهری از مبدا مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شدند.

محمدنژاد درباره وضعیت جابه‌جایی مسافران توضیح داد و گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور تقاضای سفر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی با ظرفیت‌های موجود به درستی پاسخ داده شده است و جابه‌جایی مسافران به بهترین نحو ممکن انجام شده است.

او افزود: بخش حمل و نقل در اقتصاد هر کشور اهمیت خاص داشته که با گستردگی فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی نیاز به توسعه و بهبود شبکه های حمل و نقل به خوبی احساس می شود.

مدیرکل حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با تاکید براینکه خوشبختانه در بخش جابه‌جایی مسافر اقدامات خوبی انجام شده است گفت: ۲۲۲ شرکت حمل و نقل مسافر در این استان فعالیت دارند که خدمات لازم را به مسافران ارائه می‌کنند.

انتهای پیام/