به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگویی با رسانه بین‌المللی الجزیره، با تبیین ابعاد تخریب‌های صورت‌گرفته در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، این اقدامات را «تعرضی هدفمند به حافظه تاریخی و هویت ملی ایرانیان» توصیف کرد.

وی با اشاره به خسارات واردشده به کاخ گلستان ـ یکی از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی ـ تصریح کرد: آنچه امروز در این مجموعه تاریخی مشاهده می‌شود، تخریب لایه‌های انباشته‌ای از تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملت است؛ لایه‌هایی که بازتولید آن‌ها در هیچ چارچوب مرمتی ممکن نیست.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه حتی در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، بخش عمده‌ای از میراث تاریخی کشور از تخریب سیستماتیک مصون مانده بود، اظهار داشت: آنچه امروز رخ می‌دهد، نشان‌دهنده فروپاشی کامل هنجارهای اخلاقی و قواعد حقوقی حاکم بر منازعات است؛ روندی که نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کلیت نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی در سطح جهانی تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به گسترش دامنه حملات به شهرهای تاریخی، تصریح کرد: در اصفهان، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدن اسلامی-ایرانی، بناهای شاخصی همچون کاخ چهل‌ستون و مسجد جامع ـ به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مساجد کشور ـ هدف قرار گرفته‌اند؛ رخدادی که بیانگر عبور از تمامی خطوط قرمز حفاظت از میراث بشری است.

صالحی‌امیری با تاکید بر محدودیت‌های ذاتی فرآیندهای مرمتی افزود: مرمت، هرچند دقیق و علمی، هرگز قادر به بازگرداندن اصالت اولیه یک اثر نیست. از دست رفتن مصالح اصیل، به‌معنای حذف بخشی از حافظه مادی تاریخ است؛ هر شکاف و آسیب، به‌منزله زخمی ماندگار بر پیکره هویت فرهنگی یک ملت خواهد بود.

وی بر ضرورت مداخله فوری نهادهای بین‌المللی تاکید کرد و گفت: بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، هرگونه اقدام خصمانه علیه اموال فرهنگی ممنوع است؛ با این حال، انفعال نهادهای مسئول، در قبال این تخریب‌ها، به‌مثابه نادیده‌انگاری مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در قبال میراث مشترک بشریت است.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با تاکید بر پیوند عمیق میان هویت فرهنگی و مقاومت ملی خاطرنشان کرد: تخریب بناها، هرچند دردناک، نمی‌تواند باور و تعلق یک ملت به سرزمین و تاریخ خود را متزلزل کند. ایران، روحی است جاری در تاریخ و صیانت از این روح، رسالتی است که تا آخرین لحظه استمرار خواهد داشت.

انتهای پیام/