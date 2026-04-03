علیرضا رحیمی محمودآبادی، در گفتوگو با میراث آریا، اظهارکرد: پل B۱ بهعنوان یکی از پروژههای شاخص مهندسی کشور در محدوده تفرجگاه پارکرود، نمادی از خوداتکایی، دانش بومی و ظرفیت بالای مهندسان ایرانی در اجرای پروژههای بزرگ مقیاس است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه این پل در سالهای اخیر نقش مهمی در تسهیل تردد شهری و توسعه گردشگری منطقه ایفا کرده است، افزود: هدف قرار دادن چنین زیرساختی، بیش از آنکه یک اقدام نظامی تلقی شود، تلاشی برای ضربهزدن به نمادهای پیشرفت و امید در جامعه است. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده که اینگونه اقدامات نتیجهای معکوس داشته و موجب تقویت روحیه همبستگی و مقاومت در میان مردم شده است.
او با اشاره به بررسیهای اولیه تیمهای فنی در محل حادثه، تصریح کرد: ارزیابیهای تخصصی برای تعیین میزان خسارت و برنامهریزی جهت بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن در حال انجام است و خوشبختانه زیرساختهای اصلی این پل از پایداری لازم برخوردار بوده و امکان بازسازی در بازه زمانی قابل قبول وجود دارد.
رحیمیمحمودآبادی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم پروژههای عمرانی در کشور، اتکا به ظرفیتهای داخلی در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نگهداری است. همین موضوع سبب شده تا در شرایط بحرانی نیز بتوان با سرعت و دقت، فرآیند بازسازی را پیش برد و وابستگی به منابع خارجی به حداقل برسد.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات برخی مقامات غربی درباره بازگرداندن ایران به «عصر حجر» گفت: این ادبیات، بیش از هر چیز نشاندهنده نوع نگاه و رویکردی است که در آن، ارزشهای انسانی و اخلاقی جایگاهی ندارد. در واقع، اگر از منظر واقعی به این مفهوم نگاه کنیم، آنچه امروز در برخی نقاط جهان شاهد آن هستیم، جلوههایی از بازگشت به دورانی است که خشونت و بیعدالتی بر تصمیمگیریها حاکم است.
او با تأکید بر اینکه ملت ایران در طول تاریخ نشان داده در برابر فشارها و تهدیدها مسیر خود را با استقامت ادامه میدهد، افزود: امروز نیز با وجود تمامی چالشها، روند توسعه زیرساختهای کشور متوقف نشده و پروژههای عمرانی در حوزههای مختلف با جدیت در حال پیگیری است.
این مسئول همچنین به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین سرمایههای کشور، اعتماد و همراهی مردم است. در روزهای اخیر شاهد شکلگیری موجی از همدلی، مشارکت و حمایت اجتماعی بودهایم که این خود نشاندهنده عمق پیوند میان مردم و اهداف کلان توسعه کشور است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: بدون تردید، بازسازی پل B۱ نهتنها در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد، بلکه تلاش خواهد شد این فرآیند با بهرهگیری از فناوریهای نوین و استانداردهای روز انجام شود تا این سازه با کیفیتی بالاتر از گذشته در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این مسئول در عین حال بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانهای نیز تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات فیزیکی، دشمنان تلاش دارند با فضاسازی رسانهای، فضای ناامیدی و بیاعتمادی را در جامعه گسترش دهند، اما آگاهی عمومی و تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده که این حربهها نیز کارایی خود را از دست دادهاند.
او در پایان خاطرنشان کرد: مسیر پیشرفت ایران، مسیری مبتنی بر دانش، تلاش و همبستگی است و هرگونه اقدام خصمانه، تنها انگیزهها را برای ادامه این مسیر تقویت میکند. به همین دلیل، همانگونه که در گذشته از دل چالشها فرصت ساختهایم، اینبار نیز با تکیه بر توان داخلی و اراده ملی، نهتنها خسارات جبران خواهد شد، بلکه گامهای بلندتری در مسیر توسعه برداشته میشود.
