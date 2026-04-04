نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در یادداشتی نوشت: در روزگاری که روایت‌ها بیش از واقعیت‌ دست به دست می‌شوند و حقیقت میان بمباران خبر، تحلیل و پروپاگاندا گم می‌شود، نوشتن از «ایران» نوعی ایستادن است. ایستادن در برابر موجی از تصویرسازی‌ها، تحریف‌ها و گاه حتی خودفراموشی.

ایران امروز فقط یک جغرافیا نیست یک وضعیت است. وضعیتی که در آن، هم‌زمان با صدای انفجار، صدای زیستن نیز شنیده می‌شود. خیابان‌هایی که شاید نشانی از خستگی بر چهره دارند، اما هنوز جاری‌اند. مردمی که شاید دل‌شان پر از گلایه باشد اما در بزنگاه، پشت نامی مشترک می‌ایستند: ایران.

باید بی‌لکنت از ایران گفت. در جهانی که سکوت می‌تواند به معنای پذیرش یک روایت تحریف‌شده باشد، سخن گفتن، نوعی مقاومت است. باید از رنج‌ها گفت، از ویرانی‌ها، از خانه‌هایی که دیگر سقف ندارند، از کودکانی که رؤیاهایشان ناتمام مانده است. اما هم‌زمان، باید از ایستادگی نیز گفت؛ از مردمی که زیر همین آسمان، هنوز امید دارند.

ایران، در این روزها، بیش از هر زمان دیگری در معرض قضاوت است؛ قضاوتی که گاهی نه بر اساس واقعیت که بر مبنای پیش‌فرض‌ها و منافع شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، بازپس‌گیری روایت، اهمیت پیدا می‌کند. این‌که چه کسی داستان ایران را تعریف می‌کند و چگونه. آیا این داستان داستان ویرانی است یا روایتی از کشوری است که هم‌زمان می‌سوزد و می‌سازد؟

واقعیت این است که هیچ کشوری تنها با تصویر ویرانی تعریف نمی‌شود. همان‌گونه که هیچ ملتی تنها با شعار زنده نمی‌ماند. ایران در میانه این دوگانه، راهی دشوار را طی می‌کند. از یک سو، فشارهای بیرونی که گاه با زبان تحریم، گاه با زبان تهدید و گاه با ابزار رسانه اعمال می‌شوند و از سوی دیگر چالش‌های درونی که انکارشان نه ممکن است و نه مفید.

اما آنچه این روزها بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نوعی بازتعریف اولویت‌هاست. در لحظاتی که بقا به مسئله‌ای جمعی تبدیل می‌شود، بسیاری از مرزبندی‌های پیشین رنگ می‌بازند. اختلاف‌نظرها که در روزهای عادی می‌توانند تا مرز تقابل پیش بروند، جای خود را به نوعی هم‌گرایی حداقلی می‌دهند. این هم‌گرایی، البته به معنای حذف نقد نیست. بلکه تعلیق موقت آن است در برابر ضرورتی بزرگ‌تر. شاید بتوان گفت جامعه، در این لحظه، به نوعی آگاهی موقعیتی رسیده است؛ آگاهی‌ای که می‌داند هر سخنی، هر موضعی، در چه زمینه‌ای معنا پیدا می‌کند.

در چنین فضایی مفهوم وطن بار دیگر پررنگ‌تر می‌شود. وطنی که تجربه‌ای زیسته است. در خاطرات، در زبان، در خیابان‌ها و در نام‌هایی که هر کدام، بخشی از یک تاریخ مشترک‌اند. وطن در این معنا، نقطه تلاقی تفاوت‌هاست؛ جایی که افراد با همه اختلاف‌ها، به یک اشتراک می‌رسند.

شاید به همین دلیل است که این روزها حتی کسانی که منتقدان جدی ساختارهای سیاسی بوده‌اند، نوعی بازاندیشی را تجربه می‌کنند. این تمایز، ظریف اما مهم است. حمایت از ایران، الزاماً به معنای چشم‌پوشی از نقد نیست؛ بلکه به معنای تشخیص زمان و مکان آن است.

در این میان، نقش رسانه‌ها و روایت‌گران، بیش از همیشه حساس است. آن‌ها که می‌نویسند، تصویر می‌سازند و تحلیل می‌کنند در واقع در حال شکل دادن به حافظه جمعی‌اند. از این رو در این میدان صداقت یک ضرورت حرفه‌ای است. باید از درد گفت. باید از اقتدار گفت اما نه برای اغراق. این توازن همان چیزی است که نوشتن در چنین زمانه‌ای را دشوار و در عین حال، ضروری می‌کند.

تصاویر و روایت‌ها، این روزها، بیش از هر زمان دیگری مورد تردید قرار می‌گیرند. در جهانی که فناوری، امکان جعل را به سطحی بی‌سابقه رسانده، اعتماد، به کالایی کمیاب تبدیل شده است. در این شرایط، تأکید بر واقعیت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. این‌که چه چیزی واقعی است و چه چیزی ساخته و پرداخته ذهن‌ها و منافع. اما فراتر از این بحث‌ها، آنچه باقی می‌ماند تجربه زیسته مردم است. تجربه‌ای که نه با هشتگ‌ها شکل می‌گیرد و نه با تیترها از بین می‌رود. مردمی که در دل این شرایط، همچنان زندگی و کار می‌کنند، دوست دارند و امیدوار می‌مانند.

اشک، در چنین روزهایی، نشانه ضعف نیست. نشانه‌ای است از زنده بودن وجدان. از این‌که هنوز چیزی در درون ما، نسبت به رنج دیگران حساس است. این اشک‌ها، اگرچه کوچک‌اند، اما حامل معنایی بزرگ‌اند: این‌که هنوز می‌توان همدلی کرد و شاید مهم‌ترین نکته همین باشد؛ ایستادن کنار دیگری. دیگری‌ای که ممکن است شبیه ما فکر نکند، شبیه ما زندگی نکرده باشد، اما در یک چیز با ما مشترک است: خواستن ایرانی بهتر. این اشتراک، اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل، می‌تواند بنیانی برای بازسازی باشد.

ایران، در طول تاریخ، بارها با بحران مواجه شده است. از جنگ‌ها تا تحریم‌ها، از زلزله‌ها تا دگرگونی‌های سیاسی. آنچه این کشور را نگه داشته مردمی بوده‌اند که در لحظات بحرانی، تصمیم گرفته‌اند بمانند، بسازند و ادامه دهند. این ماندن، خود نوعی کنش است. کنشی که شاید کمتر دیده می‌شود، اما عمیقاً تأثیرگذار است. در جهانی که مهاجرت، به گزینه‌ای رایج تبدیل شده، انتخاب ماندن، نیازمند نوعی تعهد است؛ تعهدی به آینده‌ای که هنوز ساخته نشده.

البته نباید این تصویر را رمانتیک کرد. ماندن، همیشه آسان نیست. گاه با ناامیدی، خستگی و تردید همراه است. اما همین پیچیدگی است که آن را واقعی می‌کند و در نهایت، شاید بتوان گفت ایران، امروز، در حال عبور از یکی از همان لحظات تعیین‌کننده است؛ لحظاتی که در آن، سرنوشت یک کشور به نوع نگاه یک ملت شکل می‌گیرد. این‌که خود را چگونه تعریف می‌کنیم. ایران یک واقعیت زنده است. واقعیتی که نفس می‌کشد، آسیب می‌بیند، اما همچنان ادامه می‌دهد. این ادامه دادن، شاید مهم‌ترین ویژگی آن باشد. در جهانی که بسیاری از چیزها موقتی‌اند، ماندن خود یک معناست و ایران تا این لحظه نشان داده که می‌ماند با سرسختی که در دل تاریخش ریشه دارد...

انتهای پیام/