گردشگری در بحران پیشران امید و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه در حاشیه نشست با رؤسای انجمن‌های گردشگری استان البرز، بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام فعالان این حوزه در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت گردشگری نیازمند همدلی، درک مشترک و حضور مؤثر در صحنه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت آمادگی در برابر بحران‌ها، تصریح کرد: گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی و فرهنگی، در مواقع بحران نه‌تنها آسیب‌پذیر است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای بازسازی امید، تقویت همبستگی اجتماعی و پویایی اقتصادی ایفای نقش کند.

این مسئول با بیان اینکه فعالان گردشگری در خط مقدم ارتباط با جامعه و مسافران قرار دارند، افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌ها و تهدیدات مختلف روبه‌روست، لازم است تمامی ارکان این صنعت، از بخش دولتی تا خصوصی، با رویکردی مسئولانه و هماهنگ عمل کنند. این هم‌افزایی می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط و کاهش آسیب‌ها کمک کند.

زینالی با تأکید بر اهمیت آمادگی برای شرایط بحرانی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران باید به یک اصل جدی در فعالیت‌های گردشگری تبدیل شود. انجمن‌های تخصصی می‌توانند با ارائه راهکارهای عملیاتی، آموزش فعالان و انتقال تجربیات، نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین بر لزوم حفظ و تقویت روحیه امید در جامعه تأکید کرد و گفت: در کنار تمامی اقدامات اجرایی، نباید از نقش مهم گردشگری در ایجاد نشاط اجتماعی غافل شد. حتی در شرایط سخت، می‌توان با طراحی برنامه‌های هدفمند، فضای امید و پویایی را در جامعه زنده نگه داشت.

او توضیح داد: حضور مؤثر در صحنه به این معناست که فعالان گردشگری، ضمن رعایت ملاحظات و الزامات شرایط، از ظرفیت‌های موجود برای تداوم فعالیت‌ها استفاده کنند. توقف و انفعال، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند چالش‌ها را تشدید کند.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش انجمن‌های گردشگری در انتقال دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این انجمن‌ها پل ارتباطی مهمی میان فعالان و دستگاه‌های اجرایی هستند. انتظار می‌رود با تقویت این ارتباط، بتوانیم تصمیمات دقیق‌تر و کارآمدتری اتخاذ کنیم.

این مسئول همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی در توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: استان البرز با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد. در شرایط کنونی، تمرکز بر گردشگری داخلی و بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی می‌تواند به پایداری این صنعت کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: امروز زمان آن است که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، از این مرحله عبور کنیم. یقین دارم با تکیه بر توانمندی‌های موجود و همراهی بخش‌های مختلف، می‌توانیم شرایط را به فرصتی برای تقویت و بازآفرینی صنعت گردشگری تبدیل کنیم.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های رؤسای انجمن‌های گردشگری استان همراه بود و بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی برای مدیریت بهتر شرایط و ارتقای هماهنگی‌ها تأکید شد.

