۱۶ فروردین ۱۴۰۵

گردشگری در بحران پیشران امید و انسجام اجتماعی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: در شرایطی که کشور با موقعیت‌های حساس و بحرانی مواجه است، صنعت گردشگری می‌تواند فراتر از یک فعالیت اقتصادی، به عنوان پیشران امید، تقویت‌کننده انسجام اجتماعی و بازآفرین روحیه پویایی در جامعه ایفای نقش کند؛ مشروط بر آنکه با همدلی، برنامه‌ریزی و حضور مسئولانه فعالان این حوزه همراه باشد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۱۶ فروردین ماه در حاشیه نشست با رؤسای انجمن‌های گردشگری استان البرز، بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام فعالان این حوزه در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت گردشگری نیازمند همدلی، درک مشترک و حضور مؤثر در صحنه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت آمادگی در برابر بحران‌ها، تصریح کرد: گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی و فرهنگی، در مواقع بحران نه‌تنها آسیب‌پذیر است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای بازسازی امید، تقویت همبستگی اجتماعی و پویایی اقتصادی ایفای نقش کند.

این مسئول با بیان اینکه فعالان گردشگری در خط مقدم ارتباط با جامعه و مسافران قرار دارند، افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌ها و تهدیدات مختلف روبه‌روست، لازم است تمامی ارکان این صنعت، از بخش دولتی تا خصوصی، با رویکردی مسئولانه و هماهنگ عمل کنند. این هم‌افزایی می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط و کاهش آسیب‌ها کمک کند.

زینالی با تأکید بر اهمیت آمادگی برای شرایط بحرانی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران باید به یک اصل جدی در فعالیت‌های گردشگری تبدیل شود. انجمن‌های تخصصی می‌توانند با ارائه راهکارهای عملیاتی، آموزش فعالان و انتقال تجربیات، نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین بر لزوم حفظ و تقویت روحیه امید در جامعه تأکید کرد و گفت: در کنار تمامی اقدامات اجرایی، نباید از نقش مهم گردشگری در ایجاد نشاط اجتماعی غافل شد. حتی در شرایط سخت، می‌توان با طراحی برنامه‌های هدفمند، فضای امید و پویایی را در جامعه زنده نگه داشت.

او توضیح داد: حضور مؤثر در صحنه به این معناست که فعالان گردشگری، ضمن رعایت ملاحظات و الزامات شرایط، از ظرفیت‌های موجود برای تداوم فعالیت‌ها استفاده کنند. توقف و انفعال، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند چالش‌ها را تشدید کند.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش انجمن‌های گردشگری در انتقال دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این انجمن‌ها پل ارتباطی مهمی میان فعالان و دستگاه‌های اجرایی هستند. انتظار می‌رود با تقویت این ارتباط، بتوانیم تصمیمات دقیق‌تر و کارآمدتری اتخاذ کنیم.

این مسئول همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی در توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: استان البرز با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد. در شرایط کنونی، تمرکز بر گردشگری داخلی و بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی می‌تواند به پایداری این صنعت کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: امروز زمان آن است که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، از این مرحله عبور کنیم. یقین دارم با تکیه بر توانمندی‌های موجود و همراهی بخش‌های مختلف، می‌توانیم شرایط را به فرصتی برای تقویت و بازآفرینی صنعت گردشگری تبدیل کنیم.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های رؤسای انجمن‌های گردشگری استان همراه بود و بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی برای مدیریت بهتر شرایط و ارتقای هماهنگی‌ها تأکید شد.

