۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷

صالحی‌امیری در جمع خبرنگاران:

روایت مظلومیت کودکان میناب را به قضاوت افکار عمومی جهان می‌سپاریم/ موزه میناب را در تهران ایجاد خواهیم کرد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر تبدیل «سوگ میناب» به یک روایت هنری-حقوقی ملی و بین‌المللی، از آغاز زنجیره‌ای از اقدامات فرهنگی، رسانه‌ای و حقوقی برای ثبت جهانی این واقعه خبر داد و تصریح کرد: ایران با اتکا به ابزار هنر، مستندسازی دقیق و پیگیری‌های حقوقی، این رخداد را به قضاوت افکار عمومی جهان خواهد سپرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین «سین هشتم، سوگ میناب» که به همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تبیین ابعاد راهبردی این رویداد اظهار کرد: این برنامه، نقطه آغاز یک جریان فرهنگی-هنری است که از تهران آغاز شده و در سراسر کشور تسری خواهد یافت و در گام بعد، از طریق ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و با محوریت وزارت امور خارجه، به ایرانیان خارج از کشور و سپس به افکار عمومی جهان منتقل می‌شود تا وجدان بیدار جهانی نسبت به این رخداد به داوری بنشیند.

وی با تاکید بر ماندگاری این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران افزود: هدف ما انتقال این پیام روشن است که «زخم میناب» هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و در عین حال، این موضوع با جدیت در مجامع حقوقی بین‌المللی پیگیری و ثبت خواهد شد. در همین راستا، طراحی و ایجاد «موزه میناب» در تهران و همچنین خلق نمادهای مفهومی و هنری مرتبط با این واقعه در دستور کار قرار گرفته است تا روایت مظلومیت کودکان میناب در قالبی ماندگار به جامعه ایرانی و جهانی منتقل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این موضوع تصریح کرد: مستندسازی خسارات وارده به میراث‌فرهنگی و همچنین بازتاب آن در رسانه‌های جهانی آغاز شده و بخش قابل توجهی از این داده‌ها توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی ثبت و به شبکه‌های خارجی مخابره شده است. علاوه بر این، نهادهای بین‌المللی متعددی از جمله یونسکو، سازمان ملل متحد، مراجع حقوقی مستقر در لاهه و آیسسکو این اقدامات را محکوم کرده‌اند و در آینده نزدیک، هیئت‌های کارشناسی برای بررسی میدانی اعزام خواهند شد.

وی در تشریح روند مستندسازی افزود: شبکه‌ای از کارشناسان در سراسر کشور در حال گردآوری مستندات هستند و تاکنون دو مجموعه جامع به زبان‌های فارسی و انگلیسی شامل تصاویر، اسناد و برآوردهای دقیق از خسارات تهیه و برای مقامات عالی اجرایی کشور ارسال شده است. پس از پایان شرایط بحرانی، تیم‌های تخصصی برای ارزیابی نهایی و آغاز فرآیند مرمت و احیای آثار آسیب‌دیده مستقر خواهند شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر رسالت رسانه‌ای و افکار عمومی خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی، مأموریت اصلی ما، مستندسازی دقیق و انتقال مستمر این واقعیت به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است. در همین چارچوب، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی برقرار شده تا این موضوع به یک مطالبه جهانی تبدیل شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی افزود: جلسات تخصصی برای بررسی ابعاد حقوقی این رخداد در حال برگزاری است و هدف‌گذاری ما ثبت این جنایت در مجامع بین‌المللی و تبدیل آن به یک سند ماندگار در حافظه حقوقی جهان است. همچنین طراحی و نصب المان‌های هنری مرتبط با میناب در تهران، با مشارکت هنرمندان برجسته کشور، به‌عنوان بخشی از راهبرد حافظه‌سازی فرهنگی دنبال می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از خسارات وارده به میراث‌فرهنگی گفت: در مجموع ۱۳۱ اثر در سطح کشور دچار آسیب شده‌اند که از این میان، ۶۱ اثر در تهران، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. مجموعه‌های سعدآباد و گلستان از جمله کانون‌های اصلی این خسارات بوده‌اند که مستندسازی دقیق آن‌ها انجام شده و گزارش‌های مربوطه تدوین و ارسال شده است.

وی ادامه داد: مکاتبات رسمی با نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو، سازمان ملل متحد، مراجع حقوقی لاهه و آیسسکو به‌صورت مستمر در حال انجام است و هدف این است که این رخداد نه‌تنها به‌عنوان یک مسئله ملی، بلکه به‌عنوان یک دغدغه جهانی مطرح شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تداوم یابد.

صالحی‌امیری در پاسخ به چرایی هدف قرار گرفتن میراث‌فرهنگی ایران تصریح کرد: پاسخ این پرسش در یک گزاره روشن نهفته است؛ آن‌ها که فاقد ریشه‌های تمدنی هستند، در مواجهه با هویت‌های تاریخی، راهی جز تخریب نمی‌یابند. میراث‌فرهنگی، شناسنامه و هویت تاریخی ملت ایران است و تعرض به آن، تعرض به تاریخ و فرهنگ بشری تلقی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به همبستگی ملی شکل‌گرفته در ایام نوروز تاکید کرد: نوروز امسال جلوه‌ای از همدلی و انسجام ملی بود و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه عبور از شرایط کنونی خواهد بود. بی‌تردید، با تداوم این همبستگی و تحقق پیروزی‌های پیش‌رو، ملت ایران شاهد برگزاری آیین‌هایی باشکوه‌تر و فراتر از نوروز در سراسر کشور خواهد بود.

کد خبر 1405011701205
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

