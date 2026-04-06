حفظ میراث تاریخی مسئولیتی ملی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی حمله موشکی اخیر رژیم صهیونیستی به استان البرز و وارد آمدن خسارات به بخشی از بناهای تاریخی این استان، روز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، به همراه سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهباز محمودی، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، از آثار تاریخی آسیب‌دیده از جنگ بازدید کردند. این بازدید میدانی با هدف ارزیابی دقیق خسارات، شناسایی اولویت‌های حفاظتی و برنامه‌ریزی برای اقدامات فوری و بلندمدت مرمتی انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بازدید امروز فرصتی ارزشمند برای مشاهده خسارات وارد شده به این بناهای شاخص بود. این آثار نه تنها ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی دارند، بلکه بخشی از هویت و حافظه تاریخی مردم البرز هستند. حفاظت از این آثار، مسئولیتی ملی و تاریخی است که هیچ تأخیری در آن قابل قبول نیست.

زینالی تأکید کرد: مستندسازی دقیق خسارات از جمله اقدامات کلیدی در این مرحله است. ثبت جزئیات آسیب‌ها و مستندسازی وضعیت موجود آثار، به ما امکان می‌دهد برنامه‌های حفاظتی و مرمتی را بر اساس اولویت‌ها و با دقت بیشتری اجرا کنیم. بدون این مرحله، هرگونه اقدام مرمتی ممکن است ناقص یا ناکارآمد باشد.

این مسئول با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفاظت از میراث فرهنگی استان، توضیح داد: حفظ آثار تاریخی نیازمند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت است تا سازه‌ها نه تنها تثبیت شوند، بلکه در برابر تهدیدات احتمالی آینده نیز مقاوم باشند. این برنامه‌ها شامل بررسی سازه‌ها، اجرای عملیات حفاظتی، تقویت زیرساخت‌ها و آموزش نیروهای تخصصی می‌شود.

او گفت: اولویت ما در این مرحله جلوگیری از گسترش آسیب‌ها و تثبیت وضعیت موجود است. تیم‌های تخصصی در حال آماده‌سازی برنامه‌های حفاظتی و مرمتی هستند تا این آثار هر چه سریع‌تر تحت پوشش اقدامات تثبیتی قرار گیرند و از هرگونه تخریب احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان بیان کرد: پس از ارزیابی کامل خسارات، برنامه‌های مرمتی و تثبیتی آغاز خواهد شد. همچنین مستندسازی و تصویربرداری از تمام آثار آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد تا امکان پیگیری بازسازی و حفاظت بلندمدت فراهم شود. هدف ما حفظ میراث فرهنگی با بیشترین دقت و جامعیت است تا نسل‌های آینده بتوانند از این آثار تاریخی بهره‌مند شوند.

