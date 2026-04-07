بررسی ایجاد «خانه فرش شیراز» در جریان بازدید مدیران ارشد استان از بازار هنر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای توسعه ظرفیت‌های هنری و احیای هنر صنعت فرش دست‌باف فارس، جمعی از مدیران ارشد استان از «بازار هنر شیراز» بازدید کردند.

این بازدید با حضور بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس ،کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،وحیدرضا محمود زاده معاون بازرگانی و اقتصادی صمت و غلامحسین زنهاری رئیس اداره فرش صمت انجام شد.

هدف این بازدید بررسی امکان‌سنجی ایجاد «خانه فرش شیراز» و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای معرفی زنجیره ارزش فرش دستباف شامل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، نمایشگاهی و تجاری فرش دست‌باف در استان بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی فرش فارس اظهار کرد: هنر صنعت فرش دست‌باف از اصیل‌ترین و ماندگارترین نمادهای فرهنگی این سرزمین است و قدمت آن در فارس، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تبدیل شیراز به یکی از قطب‌های اصلی فرش کشور ایجاد می‌کند.

کریم مجرب افزود: ایجاد خانه فرش می‌تواند زمینه‌ساز حمایت بیشتر از بافندگان، ارتقای کیفیت تولید و توسعه حضور فرش فارس در بازارهای جهانی باشد.

خاطرنشان می شود مسئولان حاضر نیز ایجاد چنین نهادی را گامی مؤثر در جهت ساماندهی فعالیت‌ها، حفظ نقوش اصیل و تقویت جایگاه فرش فارس در بازارهای ملی و بین‌المللی دانستند.

