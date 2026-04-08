بهگزارش خبرنگار ایرنا، ملکمحمد قربانپور روز چهارشنبه ۱۹ فروردینماه جاری در بازدید از مخزن امن ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: با فراهم شدن زمینه بازدید عموم مردم از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شیء تاریخی موجود در مخزن امن میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان وضعیت گردشگری در بام ایران رونق مییابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سابقه دیرینه این استان و ایران از تمدن درخشانی در سطح جهانی برخوردار است و در این زمینه آثار ارزشمند فراوانی وجود دارد.
قربانپور تصریح کرد: بههمین منظور باید این آثار بهعنوان جاذبه اساسی گردشگری و معرفی تمدن دیرینه چهارمحال و بختیاری به بازدید عمومی گذاشته شود.
او یادآور شد: چهارمحال و بختیاری در سکونتگاهها و فعالیت در صنایع مرتبط با زندگی روزمره انسانها سابقهای تاریخی و دیرینه دارد.
