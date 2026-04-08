به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی استان، گفت: استان اردبیل بناهای تاریخی به ویژه خانههای تاریخی متعددی دارد که بسیاری از آنها در طول سالها از بین رفتهاند و حفاظت از این بناها، به ویژه بناهایی که در مالکیت بخش خصوصی است با تملک ممکن خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: موضوع تملک نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط به ویژه راه و شهرسازی و شهرداری است و انتظار داریم در تملک بناهای مهم شاهد این همکاری باشیم.
او با اشاره به همکاری راه و شهرسازی در مرمت بناهای تاریخی، تاکید کرد: در پروژههایی مانند مرمت و احیای راستههای بازار تاریخی و جمعه مسجد شاهد همکاری اداره کل میراثفرهنگی و راه و شهرسازی هستیم که قابل تقدیر است و در پی تعریف پروژههای جدید در این زمینه هستیم.
جباری همچنین به موضوع تخصیص زمین از محل اراضی راه و شهرسازی برای پروژههای گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: نحوه واگذاری زمین به پروژههای گردشگری نیاز به هماهنگی بیشتر بین دو دستگاه نیاز دارد تا در مراحل اجرای پروژه مشکلی وجود نداشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: آماده اجرای پروژه جدید مرمتی در سطح استان هستیم و در این راستا اداره کل میراثفرهنگی مهمترین پروژهها را معرفی کند و با تصویب در وزارتخانه برای اجرای پروژه به صورت مشترک اقدام کنیم.
محبوب حیدری با اشاره به آمادگی برای همکاری در مورد بناهای قابل تملک، افزود: اداره کل راه و شهرسازی نیز در راستای همکاریهای دو جانبه انتظار دارد در مورد پروژههای راهسازی و رفع تداخلات با عرصههای میراثفرهنگی همکاری لازم انجام شود.
