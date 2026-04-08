به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی قاسمی، در نشست مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با مسئولان انجمن ها، تشکلها و صنوف بخش خصوصی این حوزه، با اشاره به رایزنیهای فشرده با نهادهای بالادستی اظهار داشت: ما با تمام توان در پی تصویب و ابلاغ بستههای حمایتی مالی و اعتباری در حوزههای مختلف، بهویژه تأمین اجتماعی، برای واحدهای سرمایهگذاری و تاسیسات گردشگری آسیبدیده هستیم.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل استان فارس با پذیرش انتقادها نسبت به فرآیندهای طولانی اداری، حامل یک خبر امیدوارکننده برای کارکنان این صنعت بود: فرآیند برقراری بیمه بیکاری که در روال عادی ممکن است تا سه ماه به طول بیانجامد، با تعامل مستقیم و توافقات صورتگرفته با ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به حداقل زمان ممکن کاهش خواهد یافت. ما اجازه نخواهیم داد بروکراسی اداری، فشار مضاعفی بر دوش بیکارشدگان این حوزه در شرایط فعلی وارد کند.
قاسمی خاطرنشان کرد که این معاونت به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و دولت، تمامی مطالبات مطرح شده در این جلسه را به صورت مکتوب و در قالب بستههای پیشنهادی اجرایی به مرکز ارسال خواهد کرد تا صیانت از سرمایههای مادی و انسانی گردشگری فارس در اولویت تصمیمگیریهای کلان کشور قرار گیرد.
