به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمیه روانخواه چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ حاشیه این مراسم گفت: آیین حکاکی دعای شرف الشمس بر روی نگین انگشتر که در تقویم رویدادهای گردشگری کشور نیز ثبت شده در مجموعه فرهنگی تاریخی نادری توسط هنذمندان مشهدی اجرا شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این رویداد با توجه به اینکه مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌ها است و دعای شرف الشمس روی سنگ عقیق حکاکی می‌شود، برگزار شده است.

روانخواه درباره آیین حکاکی دعای شرف الشمس اظهار کرد: ساعت نگارش دعای شرف شمس از ساعت ۱۱ تا ۲۳ روز ۱۹ فروردین ماه است و نقش شرف شمس که جزء علوم غریبه است شامل پنج اسم اعظم شامل «الله، جمیل، رحمن، مومن و نور» است.

او افزود: دعای شرف الشمس برای وسعت رزق و روزی، رفع گرفتاری ها و مشکلات، شفای بیماران و توسل به صاحب الزمان (عج) مورد استفاده قرار می گیرد و هریک آداب خاصی دارد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی جزو ۱۰ رشته مزیت دار استان خراسان رضوی است و به خاطر همین جایگاه مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ثبت جهانی شده است.

