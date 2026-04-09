برپایی غرفه فرهنگی میزبانی از مردم و زائران در مشهد / حماسه حضور شبانه در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: با توجه به حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی، و مشارکت و همراهی هنرمندان و اتحادیه‌های صنایع‌دستی، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی غرفه‌ فرهنگی میزبان آحاد مردم، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری حماسه‌آفرین است.

موسوی تصریح کرد: این غرفه به مدت سه روز در روزهای نوزدهم، بیستم و بیست و یکم فروردین ماه با هدف ارج نهادن به اتحاد و همدلی، بزرگداشت مراسم اربعین قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره) و دانش آموزان مظلوم میناب ،شهدای جنگ تحمیلی و هم‌چنین ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان بر پا شده است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این برنامه یادآور ایثار، مقاومت و مظلومیت انسان‌هایی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها و سرزمین خویش، فدا کرده‌اند.

موسوی با دعوت از هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری اظهار کرد: علاقه‌مندان می توانند آدرس خیابان آیت‌الله بهجت ۲ مجموعه فرهنگی و تاریخی نادری از ساعت ۲۰ تا ۲۳ حضور به هم رسانند و در مراسم همبستگی ملی مردم ایران حضور یابند.

