۲۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد امت صورت گرفت

برپایی غرفه فرهنگی میزبانی از مردم و زائران در مشهد / حماسه حضور شبانه در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)

برپایی غرفه فرهنگی میزبانی از مردم و زائران در مشهد / حماسه حضور شبانه در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: هنرمندان صنایع‌دستی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی در چهلمین روز شهادت امام و قائد امت، کنار مجموعه فرهنگی تاریخی نادری مشهد غرفه فرهنگی میزبانی از مردم در حماسه حضور شبانه بر پا کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: با توجه به حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی، و مشارکت و همراهی هنرمندان و اتحادیه‌های صنایع‌دستی، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی غرفه‌ فرهنگی میزبان آحاد مردم، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری حماسه‌آفرین است.
موسوی تصریح کرد: این غرفه  به مدت سه روز در روزهای نوزدهم، بیستم و بیست و یکم فروردین ماه با هدف ارج نهادن به اتحاد و همدلی، بزرگداشت مراسم اربعین قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره) و دانش آموزان مظلوم میناب ،شهدای جنگ تحمیلی و هم‌چنین ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان بر پا شده است.
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این برنامه یادآور ایثار، مقاومت و مظلومیت انسان‌هایی است که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌ها و سرزمین خویش، فدا کرده‌اند. 
موسوی با دعوت از هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری اظهار کرد: علاقه‌مندان می توانند آدرس خیابان آیت‌الله بهجت ۲ مجموعه فرهنگی و تاریخی نادری از ساعت ۲۰ تا ۲۳ حضور به هم رسانند و در مراسم همبستگی ملی مردم ایران حضور یابند.

برپایی غرفه فرهنگی میزبانی از مردم و زائران در مشهد / حماسه حضور شبانه در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)

