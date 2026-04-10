بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ در نسیت هماهنگی تدوین اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه راهبردی این اطلس شامل هشت فصل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این فصلها مقدمه، کلیات، تعریف صنایعدستی، ویژگیها و خصوصیتها، پیشینه تاریخی، واحدها و معرفی صنایعدستی شهری، روستایی و عشایری این استان مورد توجه قرار میگیرد.
صادقی تصریح کرد: در فصلهای دیگر این اطلس، صنایعدستی چهارمحال و بختیاری به روایت سفرنامهها و مورخان تاریخی، شهرها و روستاهای ملی و جهانی، طبقهبندی تولیدات، رشتهها و معرفی آنها، صنایعدستی عشایر و کوچنشینان، آشنایی با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آشنایی با تشکلها، نهادها، انجمنها و اتحادیههای فعال، تاریخ تحولهای صنایعدستی و هنرهای سنتی در استان، نقش صنایعدستی در توسعه گردشگری، صنایعدستی و اصالتهای فرهنگی استان، آموزشهای رسمی و غیررسمی، لزوم توجه به آموزش و پژوهش در بخش صنایعدستی و فرهنگسازی مطرح میشود.
او یادآور شد: در فصلهای بعدی تدوین اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صنایعدستی، جایگاه صنایعدستی در ارکان جامعه، نقش طراحی محصول در حفظ جایگاه و ارزش تولیدات صنایعدستی، راهکارهای توسعه و ارتقای جایگاه صنایعدستی، ابعاد اقتصادی صنایعدستی، صنایعدستی و توسعه، اهمیت صادرات صنایعدستی و تجارت بینالملل در این حوزه، اهمیت صادرات صنایعدستی، شناخت بازار هدف برای تقویت بازار صنایعدستی، رشتههای صنایعدستی دارای قابلیت صادرات و شناسایی کشورهای هدف، صادرات صنایعدستی در دهه گذشته و شناسایی فرصتها و چالشهای صادرات صنایعدستی استان مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: راهکارهای پیشنهادی برای توسعه ظرفیتهای صادرات صنایعدستی استان، اهمیت نمایشگاههای صنایعدستی و لزوم برپایی آنها، صنایعدستی و اشتغال، معرفی صنایعدستی شهرستانهای ۱۲ گانه استان، دریافت نشانهای ملی و بینالمللی دریافت شده از سوی هنرمندان و صنعتگران استان، مُهر اصالت ملی، مُهر اصالت بینالمللی، نشان جغرافیایی، آثار فاخر، سازمان های بینالمللی مرتبط با صنایعدستی ایران، شورای جهانی صنایعدستی (W.C.C)، سازمان فرهنگی، آموزشی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو (UNESKO)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIOP)، از دیگر فصلهای مرتبط با تدوین اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان بهشمار میرود.
او گفت: مهمترین پیشنهادها در روند تهیه و تدوین اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری شامل طراحی سایت با ویژگیهای چند زبانه بودن، قابلیت بروز شدن، استفاده از هوش مصنوعی، بارگذاری نقشه جی. آی. اِس (GIS) صنایعدستی استان و کشور است.
صادقی تأکید کرد: اپلیکیشن، استارت آپ، قابلیت بارگذاری در شبکههای مجازی، تهیه، تدوین و گردآوری اطلاعات، چاپ کتاب، چاپ لوح فشرده و بروشور از دیگر پیشنهادها در روند تهیه و تدوین اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
