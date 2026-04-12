به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا انیسی با ابراز تأسف عمیق از این اقدامات ناجوانمردانه، تأکید کرد که شهر تهران به دلیل تراکم جمعیت و اهمیت استراتژیک، بیشترین میزان آسیب را دیده است.

به گفته این استاد دانشگاه، حملات هوایی نه تنها به بناهای مستقیم هدف، بلکه با ایجاد موج انفجار، به بسیاری از آثار تاریخی در مجاورت این نقاط نیز خسارت وارد کرده است.

او با نگاهی دقیق به آمارهای منتشر شده، اشاره کرد که بیشترین تعداد آسیب‌ها مربوط به تهران است.

انیسی در ادامه به یکی از حساس‌ترین موارد اشاره کرد و گفت: مجموعه ارزشمند کاخ گلستان، به عنوان یکی از اولین بناهای ثبتی که در مجاورت اهداف نظامی (مانند قوه قضاییه و کلانتری بازار که بناهای تاریخی نیز بودند) قرار داشت، متأسفانه در این حمله آسیب جدی دید. این آسیب‌ها مستقیماً ناشی از موج انفجار حمله به ساختمان‌های مجاور بوده است.

سرپرست پژوهشکده ابنیه و بافت، آسیب‌های وارده به آثار تاریخی را در چهار دسته اصلی، آسیب‌های جزئی و سطحی، آسیب‌های متوسط، آسیب‌های کلی و ساختاری و تخریب‌های مستقیم ناشی از برخورد مستقیم طبقه‌بندی کرد.

او خاطرنشان کرد: علاوه بر چند اثر مهم که مستقیماً هدف قرار گرفته‌اند، بسیاری از سایر آثار نیز به دلیل موج انفجار دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و نیاز به ارزیابی فوری دارند.

این پژوهشگر در بخش پایانی نیز با اشاره به این که با پشتیبانی پژوهشگاه نشستی سراسری بین استان‌ها برگزار خواهد شد، گفت: استان‌هایی که دچار آسیب شده‌اند در این رویداد شرکت خواهند کرد تا با اعلام گزارشی از آثارشان، در خصوص مباحث مختلف صحبت و راهکارهای لازم را بیابیم.

او ضمن اینکه رویکرد جنگ را باید در اقدامات پژوهشی خود اعمال کنیم، خاطرنشان کرد: محدودیت تصویربرداری و مستندسازی در برخی از بناها به ویژه در تهران وجود دارد و برای گرداوری مستندات پژوهشی نیازمند زمان هستیم در عین حال، رویکرد جنگ در پژوهش‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعمال خواهد شد.

