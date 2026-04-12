پایش و صیانت از بناهای تاریخی البرز ادامه دارد

به گزارش میراث آریا، شهباز محمودی اظهارکرد: با توجه به شرایط خاص کشور و بروز آسیب‌هایی در برخی از بناهای تاریخی به‌ویژه در شهرستان کرج، معاونت میراث فرهنگی البرز با رویکردی مبتنی بر مدیریت بحران، صیانت حداکثری از میراث فرهنگی و پاسخگویی سریع به نیازهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی عملیاتی خود را در دو سطح ستادی و میدانی تدوین و اجرا کرده است.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: از آغاز شرایط ویژه کشور در ۹ اسفندماه، مأموریت اصلی این معاونت بر سه محور پایش مستمر آثار تاریخی، ارزیابی خسارات احتمالی و آمادگی برای مداخله سریع مرمتی متمرکز شد و این روند تا امروز بدون وقفه ادامه یافته است.

این مسئول بیان کرد: پس از حملات هوایی رژیم صهیونیستی در همان روزهای نخستین جنگ و آسیب به برخی از بناها، بازدیدهای میدانی از قلعه صمصام و کاخ‌موزه سلیمانیه شهرستان کرج توسط کارشناسان معاونت انجام شد تا وضعیت اولیه آسیب‌ها به‌صورت دقیق مورد بررسی و ثبت قرار گیرد.

او توضیح داد: در روز دهم فروردین نیز بازدیدهای تکمیلی از محوطه تاریخی ازبکی، کاروانسرای ینگی‌امام، کاخ مروارید و پل خاتون صورت گرفت و تمامی این بناها از نظر میزان آسیب، شرایط حفاظتی و نیازهای فوری مرمتی به‌صورت دقیق مستندسازی شدند.

محمودی گفت: در ادامه این روند، برآورد اولیه خسارات وارده به آثار تاریخی استان تهیه و جمع‌بندی شد تا مبنای تصمیم‌گیری‌های تخصصی در سطح استانی و ملی قرار گیرد و فرآیند برنامه‌ریزی برای مرمت اضطراری و بلندمدت تسهیل شود.

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: در ۱۵ فروردین‌ماه فرم‌های تخصصی ارزیابی میزان خسارت تکمیل و برای بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های مدیریتی به مشاور معاونت ارائه شد تا روند تصمیم‌سازی‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد. همچنین با حضور فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی بازدیدی از بناهای تاریخی استان صورت گرفت.

این مسئول در ادامه با اشاره به ساختار مدیریتی ایجادشده در این معاونت اظهارکرد: در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای پاسخگویی، حضور روزانه کارشناسان در اداره کل از همان روزهای اول جنگ به‌صورت منظم برقرار شد که این اقدام موجب تسریع در پاسخ به مراجعات مردمی، استعلامات دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی‌های میدانی شد.

او افزود: همچنین دستورالعمل‌های عملیاتی مدیریت بحران در حوزه بناهای تاریخی تدوین و ابلاغ و بر اساس آن، زنجیره مسئولیت میان کارشناسان، یگان حفاظت و پیمانکاران به‌صورت دقیق مشخص شد که این موضوع نقش مهمی در انسجام سازمانی و تسریع فرآیند تصمیم‌گیری داشته است.

محمودی با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور از ۹ اسفندماه، هماهنگی مستمر با یگان حفاظت برای جلوگیری از آسیب‌های ثانویه، کنترل مخاطرات احتمالی و جلوگیری از تعرض به آثار تاریخی در دستور کار قرار گرفت و به‌صورت روزانه پایش وضعیت بناها انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین در این مدت، ثبت و مستندسازی تغییرات احتمالی در وضعیت آثار، اتخاذ تصمیمات فوری برای کاهش خطرات و پاسخگویی به درخواست‌های اضطراری پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات مهم و مستمر معاونت بوده است.

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، علاوه بر اجرای مأموریت‌های میدانی، فرآیند مستندسازی تجربیات مدیریت بحران نیز انجام شده و نتایج آن در قالب دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی برای استفاده در شرایط مشابه آینده تدوین شده است.

این مسئول در پایان گفت: معاونت میراث فرهنگی استان البرز با تکیه بر ظرفیت کارشناسی، هماهنگی بین‌بخشی و رویکرد علمی در مدیریت بحران، تلاش دارد حفاظت از میراث تاریخی استان را در هر شرایطی با حداکثر دقت و سرعت دنبال کند و این مسیر تا بازگشت کامل ثبات ادامه خواهد داشت.

