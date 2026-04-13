ارزیابی و رسیدگی به وضعیت آثار تاریخی بوشهر در جنگ رمضان

نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: بخشی از شیشه‌های آثار تاریخی و مجتمع‌های گردشگری استان بر اثر شدت موج انفجارهای رخ‌داده در جریان جنگ رمضان آسیب دیدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با تشریح جزئیات این حادثه افزود: در پی وقوع انفجارهای اخیر، بخشی از شیشه پنجره‌های موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس، تعدادی از شیشه‌ پنجره‌های خانه تاریخی وایت‌هوس در بندر سیراف و شیشه پنجره‌های مجتمع گردشگری دریادلان بوشهر آسیب دید.

او ادامه داد: بلافاصله پس از این اتفاق، کارشناسان اداره‌کل متبوع و نیروهای یگان حفاظت در محل حاضر شدند و اقدامات فوری برای جلوگیری از هرگونه تخریب بیشتر انجام شد.

ابراهیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: با آغاز جنگ رمضان تمام اشیای تاریخی قرارگرفته در ویترین‌ها بلافاصله جمع‌آوری و به مخازن امن و استاندارد منتقل و نیروهای یگان حفاظت با بازدیدهای مستمر و شبانه‌روزی، وضعیت بناها و موزه را تحت کنترل داشته و حفاظت فیزیکی آثار به‌صورت ویژه تقویت شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر همچنین تأکید کرد: طبق پایش جامع انجام‌شده در سطح استان، سایر آثار تاریخی در شرایط مناسب و قابل قبولی قرار دارند و خوشبختانه هیچ‌گونه تخریب یا تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در آن‌ها گزارش نشده است.

او گفت: روند ارزیابی و رسیدگی به وضعیت آثار تاریخی تا بازگشت کامل آرامش ادامه خواهد داشت.

