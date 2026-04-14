به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و محمد حسین عزیزی خرانقی، معاون پژوهشی پژوهشکده باستان‌شناسی، روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه از آثار تاریخی شهرستان دامغان، استان سمنان بازدید کرده و طی جلساتی با محمدرضا تاجیک مدیرکل استان، حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار، علیرضا نوچه ناسار فرماندار شهرستان دامغان، شهردار و اعضای شورای شهر دامغان، به بررسی و رایزنی در خصوص برنامه‌های آتی پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی در این شهرستان پرداختند.

کاروانسراهای آهوان، سنگی و آجری اولین موضوع بحث بود، مالکیت این آثار در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد. متاسفانه این دو اثر شاخص تاریخی در حال حاضر رها شده و طی جلسه ای با حضور حمید دهرویه معاون اقتصادی استانداری سمنان، مهدی صمیمیان فرماندار سمنان، محمدرضا تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و دیگر مقامات استانی، جلسه ای در محل کاروانسرای سنگی برگزار و مقرر شد با جذب سرمایه گذار، نسبت به مرمت و ایجاد کاربری مناسب، مالکیت این دو اثر به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، منتقل شود.

تپه باستانی حصار مقصد دوم این مأموریت بود. تپه حصار یکی از شاخص ترین محوطه های فرهنگی ـ تاریخی کشور است که آثار شاخصی از دوره پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در آن شناسایی شده است. معضل اصلی این محوطه عبور راه‌آهن سراسری از میان عرصه این محوطه است. مقام عالی وزارت قول مساعد برای پیگیری و تلاش برای رفع این معضل را داده و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل استان نیز در حال برنامه‌ریزی برای شروع مجدد پژوهش های باستان شناسی در این محوطه شاخص فرهنگی است.

همچنین در این سفر بازدیدهایی از مسجد تاریخانه دامغان، برج پیر علمدار و خانه تاریخی تسنیم در شهر دامغان انجام شد، سپس جلسه ای در فرمانداری شهرستان دامغان با حضور علیرضا نوچه ناسار فرماندار دامغان، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه ، محمدرضا تاجیک مدیرکل میراث استان، محمدحسین عزیزی خرانقی معاون پژوهشی پژوهشکده باستان‌شناسی، سروش هاشمی معاون میراث فرهنگی استان، علی عرب باستان شناس و کارشناس استان، کاظمی مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان و اعضای شورای شهر دامغان و سازمان‌های مردم نهاد حامی میراث فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه اعضا بر اهمیت فرهنگی ـ تاریخی شهرستان دامغان، لزوم ایجاد پایگاه پژوهشی محوطه‌های تاریخی دامغان در محل تپه حصار، لزوم تغییر مسیر راه‌آهن در تپه حصار، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه کل مومن و توجه ویژه به آغاز مطالعات باستان‌شناسی در محوطه قومس تاکید کرده و محمدابراهیم زارعی بر آمادگی کامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشکده باستان‌شناسی در خصوص برنامه ریزی های پژوهشی و همکاری علمی در حوزه‌های مختلف باستان شناسی، مردم شناسی، زبان و گویش، مرمت بناها و آثار تاریخی با اداره کل استان سمنان تاکید کرد.

در پایان نیز محوطه باستانی قومس مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد برای انجام پژوهش های بلند مدت در این محوطه شاخص فرهنگی - تاریخی رایزنی هایی صورت پذیرد.

