به گزارش خبرنگار میراثآریا در پیام سید جواد موسوی آمده است:
انا لله و انا الیه راجعون
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
صنعت هتلداری کشور امروز در سوگ یکی از بنیان گذاران، موسسان و خادمان صدیق خود نشسته است، استاد فقید جعفر عطار نامی تابناک در صنعت هتلداری ایران و نامی فراموش ناشدنی در هتلداری مشهد مقدس از خود بر جای نهاد و رفت، سالها با سمت رئیس جامعه هتلداران ایران، رئیس جامعه هتلداران خراسان و رئیس هتلداران مشهد به خدمت پرداخت. ساختاری که بر ساخت اکنون به منزلهی استخوانبندی و شالوده این صنعت و این صنف همچنان پابرجاست.
اینجانب سالها از محضر ایشان بهره بردهام و از ذکاوت و هوش ایشان توشه اندوختهام، در گذشت این یار و یاور صدیق و خادم و دلبستهی آستان مقدس امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) ضایعهای دردناک و جبران ناپذیر است.
اینجانب فقدان اسفبار استاد جعفر عطار را به خانواده و دوستان و آشنایان و بهویژه دست اندرکاران صنعت هتلداری کشور تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای شادی روح ایشان از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی مسألت می نمایم، باشد بازماندگان این مرد برجسته و مومن قرین صبر و شکیبایی الهی قرار گیرند.
