۲۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲

نصب تابلوهای چوبی جهت نما در روستا قلعه بالا

رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود از نصب تابلوهای چوبی جهت نما در روستا هدف گردشگری قلعه بالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: تابلوهای چوبی راهنما در روستای قلعه‌بالا، با هدف بهبود هدایت گردشگران و تقویت هویت بصری روستا، طراحی و نصب شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این تابلوها در مسیر دسترسی به بوم‌گردی‌ها، جاذبه‌های طبیعی و نقاط دیدنی روستا نصب شده‌اند.

او بیان کرد: در راستای روند ثبت جهانی روستای قلعه‌بالا و ضرورت ارتقای کیفیت منظر، زیرساخت و تجربه بازدیدکنندگان، اجرای این طرح به‌عنوان یکی از اقدامات مهم و هماهنگ با استانداردهای معرفی‌شده برای روستاهای واجد ارزش جهانی انجام شده است.

رضویان تصریح کرد: نصب این تابلوها علاوه بر ایجاد نظم گردشگری، به تقویت اصالت فرهنگی و برجسته‌سازی منابع طبیعی و تاریخی روستا کمک می‌کند.

