حفاظت از میراث بشری، ضرورت زیستی و مسئولیت اخلاقی است/ میراث مازندران پیوند عمیق بین گذشته و حال

رضا دانشزاده معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در یادداشتی نوشت: ۱۸ آوریل که در تقویم جهانی به نام «روز بناها و محوطههای تاریخی» مزین شده است نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه فراخوانی است برای بازخوانی مسئولیت خطیر ما در قبال گنجینههایی که از پسِ هزارهها به دست ما رسیدهاند.
امروز در حالی به استقبال این روز میرویم که شعار«میراث زنده و واکنش اضطراری» بیش از هر زمان دیگری اهمیتِ پویایی و محافظت را همزمان یادآور میشود. ایران عزیز، تنها یک جغرافیای ایستا نیست؛ بلکه تجلیگاه «میراث زنده» است؛ میراثی که در پیوند میان بناهای کهن و زندگی جاری مردم معنا مییابد. در این میان، استان پهناور مازندران با غنای کمنظیر آثار خود، از غارهای پیش از تاریخ تا محوطههای باستانی و بناهای شکوهمند اسلامی، سهمی بسزا در این گنجینه تپنده ملی دارد و نمونهای عالی از پیوند عمیق بین گذشته و حال است.
ضرورت حفاظت از میراث ارزشمند بشری، فراتر از نگاهی تزئینی، یک ضرورت زیستی و مسئولیت اخلاقی برای حفظ پیوستگی فرهنگی است. در سال جاری، با توجه به شرایط حساس منطقه، موضوع «حمایت از میراثفرهنگی در زمان جنگ و منازعات» اهمیتی دوچندان یافته است.
صیانت از آثار تاریخی در گرو آمادگی برای «واکنش اضطراری» و تدوین برنامههای تابآوری در برابر بحرانهاست. تاریخ گواهی میدهد که آسیب به میراثفرهنگی، زخمی است که بر پیکره فرهنگ جهانی وارد میشود و جبرانناپذیر است. ما بر این باوریم که بناهای تاریخی، پیامآوران صلح هستند و حفاظت از آنها در هر شرایطی، یک وظیفه اخلاقی و انسانی بینالمللی است.
صیانت از میراثفرهنگی، مشارکت همگانی را میطلبد؛ چرا که هر شهروند، خود باید یک «نگهبان میراث» باشد.
افزایش آگاهی عمومی، نخستین و محکمترین سنگر در برابر تخریب و فراموشی است. ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از تمامی نخبگان، کنشگران و مردم ایران و به ویژه هماستانیهای عزیز مازندرانی درخواست میکنم تا با نگاهی نو و همتی مضاعف، در مسیر معرفی و حفاظت از این گنجینههای بیبدیل گام برداریم. بدون شک میراث ما، هویت ماست؛ باید در پاسداشت آن کوشا باشیم.
