به گزارش خبرنگار میراث آریا، برگزاری کارگاهی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی با شعار «میراث زنده و واکنش اضطراری» دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، برگزار می‌شود.

در این کارگاه، شیبا خدیر، کارشناس حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی پژوهشگاه، با موضوع «حفاظت میراث شهری در زمان جنگ با تمرکز بر مجسمه‌های فضای باز» سخنرانی خواهد کرد.

همچنین فاطمه علی میرزایی، کارشناس حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی پژوهشگاه، به ارائه سخنرانی با موضوع «چالش جنگ و دفاع از حافظه ملی با رویکرد عملیاتی» می‌پردازد.

