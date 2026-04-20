بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه جاری گفت: برنامهریزی گردشگری برای استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری بهعلت سودمندیهای اقتصادی، افزایش درآمدهای عمومی و اشتغالزایی اهمیت بسزایی دارد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان در حوزه گردشگری بهعلت موقعیت طبیعی و جغرافیایی خاص از مهمترین مقصدهای گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی بهشمار میرود.
قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری با وجود افزونبر ۸۰۰ جاذبه گردشگری، چالشهای بسیار زیادی در این حوزه دارد و رفع مشکلات این حوزه به ارتقای بخش گردشگری در مناطق مختلف استان منجر خواهد شد.
او یادآور شد: تعیین فضاهای گردشگری محیطهای مختلف چهارمحال و بختیاری مهمترین وجه مدیریت مقاصد گردشگری است تا گردشگران بتوانند این فضاها را مورد استفاده قرار دهند.
