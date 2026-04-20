به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه گفت: ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتری نیاز است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان ظرفیت‌های گردشگری ویژه‌ای در شهرستان‌های ۱۲ گانه استان دارد که اطلاع‌رسانی درخصوص این ظرفیت‌ها نیازمند توجه و نگاه جدی‌تری است.

او تصریح کرد: به‌همین منظور برای اطلاع‌رسانی در خصوص ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری باید از توان رسانه‌های گروهی و فعالان فصای مجازی بهره‌گیری کرد.

