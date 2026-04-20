به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پارسایی دوشنبه ۳۱ فروردین در نشست با مدیران اصناف گردشگری استان فارس با تحلیل وضعیت اقتصادی استان اظهار کرد: فارس به معنای رایج، استانی صنعتی محسوب نمی‌شود و در حوزه کشاورزی نیز متأسفانه به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به این بخش وارد شده است؛ لذا منطق اقتصادی حکم می‌کند که رشد آینده فارس بر پایه بخش خدمات و با محوریت حوزه گردشگری بنا شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با انتقاد از نگاه سنتی به اقتصاد افزود: گردشگری در ایران همچنان صنعتی نوپا شناخته می‌شود؛ چراکه اقتصاد ما همواره متکی به نفت بوده و درآمدهای حاصل از صادرات نفتی باعث شده تا دولت‌ها در دهه‌های گذشته کمتر توجه خود را معطوف به ظرفیت‌های بی‌پایان گردشگری کنند.

او با اشاره به اینکه بسیاری از ظرفیت‌های استان هنوز به مرحله بالفعل نرسیده‌اند، تصریح کرد: در مقیاس کلان کشور، بخش گردشگری هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است. اگر هر کشور دیگری نیمی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ما را داشت، قطعاً کمیسیون تخصصی گردشگری در مجلس آن کشور ایجاد می‌شد، اما ما هنوز در آغاز این مسیر هستیم.

پارسایی همچنین به چالش‌های قانونی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه وضع و اجرای مقررات گردشگری دچار عقب‌ماندگی مزمنیم. بسیاری از قوانین موجود قدیمی بوده و با نیازها، فناوری‌ها و شرایط نوین جهانی گردشگری همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری فوری است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه با تمجید از نگاه راهبردی استاندار فارس یادآور شد: استاندار فارس از بدو ورود به استانداری، گردشگری را اولویت اول توسعه استان اعلام کردند. این یک شعار نیست، بلکه نتیجه مطالعات دقیق توسعه‌ای است که نشان می‌دهد جایگاه تاریخی و جغرافیایی فارس با گردشگری گره خورده است.

او با مرور موفقیت‌های سال گذشته افزود: نوروز موفقی را پشت سر گذاشتیم که با آمار بالای بازدید از اماکن فرهنگی، رویدادهای بین‌المللی و دیپلماسی فعال با مقامات خارجی همراه بود. در همین راستا، تلاش‌ها برای حمایت از فعالان این صنف دوچندان شده و به دنبال برقراری تسهیلات ویژه در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش هستیم.

پارسایی در پایان بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور با اولویت‌های پیچیده‌ای روبه‌روست، باید با همکاری صمیمانه مردم و بخش خصوصی، این موقعیت را مدیریت کرده و گردشگری را به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل کنیم.

