پژوهش آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری به منابع مالی نیاز دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز سهشنبه یکم اردیبهشتماه جاری در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه گردشگری ۹۰ شاخص رقابتپذیری وجود دارد که چهارمحال و بختیاری بسیاری از این شاخصها را داراست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: چهارمحال و بختیاری تا ۲ سال آینده حداقل ۲ روستای ثبت جهانی خواهد داشت.
او تصریح کرد: تقویم برگزاری رویدادهایی برای رونق گردشگری چهارمحال و بختیاری در حال تدوین است که بهزودی دبیرخانه دائمی آن تشکیل و فعال میشود.
چهارمحال و بختیاری افزونبر ۸۰۰ جاذبه گردشگری و ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
