به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: کاشت ۵۰ اصله نهال توت در ارتفاعات «سرچیل» با هدف تقویت پوشش گیاهی، تثبیت خاک و در راستای تحقق معیارهای توسعه پایدار برای آماده‌سازی روستا هدف گردشگری قلعه بالا جهت ثبت در فهرست جهانی یونسکو انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث طبیعی در کنار توسعه گردشگری اظهار کرد: روستای قلعه‌بالا به دلیل قرارگیری در مسیر پرونده ثبت جهانی، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه پایدار برخوردار است.

او بیان کرد: در همین راستا، با مشارکت و نظارت دهیاری این روستا، ۵۰ اصله نهال توت در ارتفاعات حساس منطقه سرچیل کاشته شد که نقشی کلیدی در تثبیت خاک و ارتقای چشم‌انداز طبیعی این منطقه کوهستانی ایفا می‌کند.

رضویان افزود: انتخاب درخت توت علاوه بر سازگاری مطلوب با شرایط اقلیمی منطقه، انتخابی هوشمندانه برای تقویت غنای زیستی و افزایش سرسبزی مسیرهای گردشگری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های کم‌نظیر این روستا تصریح کرد: روستای تاریخی قلعه‌بالا که در ۲۱ کیلومتری شهر بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود واقع شده، با معماری پلکانی خاص خود و قرارگیری در جوار منطقه حفاظت‌شده توران، به نگینی در گردشگری شرق استان بدل شده است.

او خاطر نشان کرد:حفظ بافت تاریخی، پایداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی و پیوند آن با حفظ تنوع زیستی، این روستا را به مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

رضویان در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح‌های زیست‌محیطی، بخشی از تلاش‌های مستمر ما برای آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری و تقویت استانداردهای جهانی حفاظت از میراث طبیعی است تا بتوانیم با تکیه بر داشته‌های بومی و محیط‌زیستی، جایگاه قلعه‌بالا را در سطح جهانی بیش از پیش تثبیت کنیم.

