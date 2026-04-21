به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مریم پهلوان شریف در این پژوهش، مدرسه را نه تنها یک نهاد آموزشی، بلکه ابزاری برای بازتولید هویت و حافظه جمعی در بسترهای بحرانی توصیف کرد.
وی با تبیین ویژگیهای هر دوره، نتایج تحلیل خود را به شرح زیر ارائه داد: دوره پیش از جنگ: دوران انتخاب و تثبیت میراث
این پژوهشگر مردمشناسی، مرحله پیش از جنگ را «دوران تثبیت میراث» نامید و اظهار داشت: در این مقطع، نظام آموزشی در بستری آرام، بر انتقال رسمی میراث فرهنگی شامل تاریخ ملی، ادبیات و آیینها تمرکز دارد. در این دوره، مدرسه با استفاده از ابزارهایی چون سرود ملی و کتابهای درسی، وظیفه تولید محتوای همسان و تقویت احساس تعلق فرهنگی در نسل جوان را بر عهده دارد.
دوران جنگ: گسست اجتماعی و میراث دیجیتال اجباری
پهلوان شریف با اشاره به تغییرات ساختاری در زمان جنگ تصریح کرد: با آغاز بحران، حضور فیزیکی در مدارس محدود شده و آموزش به سمت فضاهای دیجیتال (مانند سامانه شاد) سوق پیدا میکند. این تجربه "آموزش از راه دور"، هرچند نابرابر، خود به بخشی از میراث تجربی نسل جنگ تبدیل میشود.
وی در ادامه به آسیبهای این دوره اشاره کرد و افزود: کاهش تعاملات فیزیکی منجر به گسست اجتماعی، تضعیف یادگیری مشارکتی و بروز مشکلاتی نظیر انزوای روانی، افت تمرکز و وابستگی شدید به رسانه در کودکان شده است. همچنین در این دوره شاهد "اسارت زمانی" والدین هستیم؛ چراکه آنها ناچارند نقش حامی آموزشی را به بازیگر فعال در فضای یادگیری تغییر داده و بخشی از فضای روانی خود را صرف مدیریت بحران آموزشی فرزندان کنند.
دوره پساجنگ: نهادینهسازی حافظه و ظهور نسلهای چندلایه
کارشناس ارشد پژوهشکده مردمشناسی، دوره پس از جنگ را مرحله «تنظیمگری و روایتگری» توصیف کرد و گفت: در این مرحله، "نهادینهسازی حافظه" رخ میدهد؛ به این معنا که تجربههای پراکنده و احساسی دوران جنگ به میراثی رسمی و قابل آموزش در کتابها و آیینها تبدیل میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوریهای مجازی در زمان بحران، منجر به شکلگیری "نسلهای چندلایه یادگیرنده" شده است. این نسل، هویت خود را به طور همزمان از مدرسه و جهان دیجیتال دریافت میکند. در نتیجه، میراث فرهنگی دیگر تنها در بسترهای سنتی بازتولید نمیشود، بلکه در شبکهای از فضاهای فیزیکی و مجازی شکل میگیرد که این خود یک دگرگونی عمیق مردمشناختی در انتقال فرهنگ محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما