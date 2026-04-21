نان، تجلی چهار عنصر حیات و میراث ۱۰ هزار ساله ایرانیان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس با نگاهی فلسفی و تاریخی به ستایش نان پرداخت و آن را عصاره فرهنگ و تمدن ایرانی برشمرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس در این آیین با اشاره به ریشه‌های باستانی تمدن ایران اظهار داشت: در سرزمینی که از ده هزار سال پیش تا به امروز، چهار واژه مقدس آب، خاک، باد و آتش ارکان حیات بوده‌اند، نان تنها واژه‌ای است که تمام این عناصر را در خود جمع کرده تا شکوه خود را به رخ بکشد. نان، حاصل خاک، پرورده‌ی آب و باد، و پخته‌ی آتش است.

مریدی با مرور سیر تاریخی اندیشه در ایران، از آیین مهر و دوران مهاباد تا عصر هخامنشیان و ساسانیان، خاطرنشان کرد: نیاکان ما از دیرباز یکتاپرست و موحد بوده‌اند. حتی واژه “هخا” در ریشه خود معنای برادری و دوستی را حمل می‌کند. این سرزمین که خاستگاه پارس و تمدن‌های بزرگ است، همواره بر پایه تقدس عناصر طبیعی و برکت نان استوار بوده است.

او در این مراسم، بر جایگاه معنوی و تاریخی «نان» در فرهنگ و تمدن ایرانی تأکید کرد و آن را نمادی از برکت، صلح و پیوند اجتماعی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس با اشاره به تقدس نان در سفره ایرانیان، اظهار داشت: نان در ایران تنها یک کالا نیست، بلکه بخشی از هویت و میراث ناملموس ماست. آداب پخت، احترام به برکت سفره و تنوع نان‌های محلی، همگی نشان‌دهنده غنای فرهنگی ما در طول قرن‌هاست.

مریدی با قدردانی از نانوایان شیراز که در این رویداد خیرخواهانه مشارکت داشتند، افزود: دستان نانوا، دستان برکت‌آفرین است. هنر نانوایان ما در حفظ اصالت و کیفیت این ماده حیاتی، شایسته بالاترین تقدیرهاست، به‌ویژه در این روز که با نیت خیرخواهانه برای ایتام گرد هم آمده‌ایم.

او برگزاری چنین رویدادهایی در اماکن اقامتی همچون هتل هما را گامی مثبت در جهت معرفی جاذبه‌های فرهنگی به گردشگران دانست و تأکید کرد: آیین‌های مربوط به گندم و نان می‌تواند به عنوان یک ظرفیت بزرگ در گردشگری غذا مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس در پایان سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت تقویت وحدت ملی، سنتِ «تقسیم نان» را یکی از زیباترین جلوه‌های همدلی ایرانیان برشمرد و از برگزارکنندگان این پویش مردمی و خیریه تشکر کرد.

