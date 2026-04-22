«معماری اضطراب» در تهران بررسی شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در این مطالعه که توسط علیرضا حسنزاده، سمیه کریمی و منصور مرادی انجام شده، تأکید شده است که فضاهای شهری در شرایط تهدید نظامی، صرفاً کارکرد فیزیکی ندارند، بلکه به زمینههای احساسی و روانی تبدیل میشوند. بر این اساس، برخی فضاها مانند خانهها، پلهها و مترو به پناهگاههای نمادین و در مقابل، برخی نقاط شهری به فضاهای ناامن در ادراک عمومی بدل شدهاند.
این پژوهش با تکیه بر مصاحبههای کیفی و روایتهای مردمی، نشان میدهد که حافظه جمعی ناشی از بحرانهایی همچون زلزله بم، همهگیری کرونا و جنگ ایران و عراق، نقش مهمی در شکلگیری ادراک فضایی شهروندان در شرایط بحران اخیر داشته است.
محققان همچنین به بروز پدیدههایی مانند اضطراب حسی، اختلال خواب، بیشحسی، حملات پانیک و فعال شدن حافظههای مداخلهگر (PTSD) در میان شهروندان اشاره کردهاند.
در پایان، پژوهشگران تأکید کردهاند که بازنگری در طراحی و مدیریت فضاهای شهری در شرایط بحران، نیازمند توجه جدی به تجربه زیسته مردم، احساس امنیت و ابعاد روانی فضا است.
