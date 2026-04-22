۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵

پژوهش مردم‌نگارانه:

«معماری اضطراب» در تهران بررسی شد

«معماری اضطراب» در تهران بررسی شد

نتایج یک پژوهش مردم‌نگارانه از سوی جمعی از پژوهشگران حوزه مردم‌شناسی نشان می‌دهد که در جریان «جنگ دوازده‌روزه» خرداد ۱۴۰۴، تجربه شهروندان تهرانی از فضاهای شهری و روزمره دستخوش تغییرات عمیق روانی و معنایی شده است.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در این مطالعه که توسط علیرضا حسن‌زاده، سمیه کریمی و منصور مرادی انجام شده، تأکید شده است که فضاهای شهری در شرایط تهدید نظامی، صرفاً کارکرد فیزیکی ندارند، بلکه به زمینه‌های احساسی و روانی تبدیل می‌شوند. بر این اساس، برخی فضاها مانند خانه‌ها، پله‌ها و مترو به پناهگاه‌های نمادین و در مقابل، برخی نقاط شهری به فضاهای ناامن در ادراک عمومی بدل شده‌اند.

این پژوهش با تکیه بر مصاحبه‌های کیفی و روایت‌های مردمی، نشان می‌دهد که حافظه جمعی ناشی از بحران‌هایی همچون زلزله بم، همه‌گیری کرونا و جنگ ایران و عراق، نقش مهمی در شکل‌گیری ادراک فضایی شهروندان در شرایط بحران اخیر داشته است.

محققان همچنین به بروز پدیده‌هایی مانند اضطراب حسی، اختلال خواب، بیش‌حسی، حملات پانیک و فعال شدن حافظه‌های مداخله‌گر (PTSD) در میان شهروندان اشاره کرده‌اند.

در پایان، پژوهشگران تأکید کرده‌اند که بازنگری در طراحی و مدیریت فضاهای شهری در شرایط بحران، نیازمند توجه جدی به تجربه زیسته مردم، احساس امنیت و ابعاد روانی فضا است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020200110
فاطمه رهبر
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha