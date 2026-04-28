نشست تخصصی گردشگری در دوران جنگ و پساجنگ در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش میراث‌آریا، نشست مشترک کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور مسئولان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و در آن تنی چند از مدیران تاسیسات گردشگری و راهنمایان مشکلات ناشی از کاهش سفرها در شرایط جنگی را مطرح کردند. شرکت‌کنندگان عنوان کردند رکود ایجادشده در این دوره، فشار قابل‌توجهی بر مجموعه‌های گردشگری وارد کرده است.

در ادامه، احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی، با اشاره به حساسیت صنعت گردشگری گفت: گردشگری از جمله حوزه‌های آسیب‌پذیر است و هر رخداد در سطح ملی یا بین‌المللی می‌تواند به سرعت بر آن اثر بگذارد.

دیناری افزود: با کاهش سفرها، نخستین بخش‌هایی که متحمل زیان می‌شوند، تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی هستند؛ زیرا فعالیت این مجموعه‌ها مستقیماً وابسته به حضور گردشگران و جریان سفر است.

او تأکید کرد که این وضعیت نه‌تنها باعث افت درآمد و تعطیلی بخشی از مراکز خدماتی می‌شود، بلکه در اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های آینده نیز اثر منفی برجای می‌گذارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی بر همین اساس، ضرورت همفکری و همکاری برای عبور از شرایط موجود را مورد تأکید قرار داد.

دیناری همچنین از پیگیری موضوع امهال تسهیلات واحدهایی که وام دریافت کرده‌اند خبر داد و افزود در صورت نیاز، این موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح خواهد شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با هدف تقویت توان مدیریتی و افزایش تاب‌آوری تاسیسات گردشگری از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان این نشست، از مدیران دو واحد گردشگری برتر نوروز قدردانی شد.

