سمیه روانخواه امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: سال گذشته، به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی و ناآرامی‌های کشور، سالی متفاوت برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی بود. در سال‌های گذشته، کارگاه‌ها و فعالان این حوزه از رونق قابل توجهی برخوردار بودند، اما اکنون با توجه به شرایط ویژه و تحمیل وضعیت جنگی به کشور، بسیاری از کسب‌وکارها، از جمله صنایع‌دستی، با چالش‌ها و فشارهای جدیدی مواجه شده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، تصریح کرد: صنعتگران این حوزه نیز همانند سایر اقشار جامعه از آثار این وضعیت مستثنا نبوده‌اند و در مقایسه با سال‌های گذشته، از رونق کمتری برخوردارند.

روانخواه تصریح کرد: با این حال، اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و سیاست‌هایی که در وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده، تلاش کرده است تا با اتخاذ سیاست‌هایی هدفمند، فشارها را به حداقل برساند و تاب‌آوری صنعتگران را در برابر شرایط فعلی افزایش دهد.

تمدید ۳ ماهه بیمه صنعتگران صنایع‌دستی در خراسان رضوی

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به یکی از اقدامات مهم انجام شده در شرایط کنونی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده در این راستا، تسهیل در تداوم بیمه تأمین اجتماعی صنعتگران بوده است. با توجه به اختلال و قطعی برخی سامانه‌های الکترونیکی، به منظور عدم قطعی بیمه تامین اجتماعی صنعتگران، اداره‌کل میراث فرهنگی تصمیم گرفت تا روند اداری تمدید کارت صنعتگران را موقتاً ساده‌سازی کند.

او اضافه کرد: بر همین اساس، طی نامه‌ای رسمی به اداره‌کل تأمین اجتماعی، مقرر شد بیمه صنعتگران صنایع‌دستی بدون نیاز به ثبت‌نام و تشریفات اداری معمول، برای سه ماه آینده تمدید شود.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تاکید کرد: این اقدام باعث می‌شود که بیمه فعالان صنایع‌دستی به دلیل مشکلات فنی و کندی اینترنت قطع نشود و پرداخت حق بیمه آنان در موعد مقرر تداوم یابد. این سیاست، گامی مهم در جهت حمایت عملی از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و حفظ امنیت شغلی آنان در این دوران دشوار به شمار می‌رود.

حذف شرط بیمه تأمین اجتماعی برای کارگاه‌های بزرگ

روانخواه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور حمایت از صنعتگران اظهار کرد: در آخرین روز کاری سال، خبر خوشی از وزارت میراث فرهنگی در حوزه سرمایه‌گذاری دریافت شد. بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده شرط بیمه تأمین اجتماعی برای اعطای وام‌های تبصره ۱۵ به صنعتگران صنایع‌دستی برداشته شد.

او افزود: این تسهیلات که پیش از این به مبلغ قابل توجهی به صنعتگران استان پرداخت شده بود، در مبالغ بالاتر، نیازمند بیمه تأمین اجتماعی برای هر نفر از کارکنان کارگاه‌ها بود. این موضوع مانع بزرگی برای دریافت وام در مقیاس وسیع‌تر برای کارگاه‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شد، چراکه به ازای هر یک نفر که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بود، وام تعلق می‌گرفت.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: خبر خوب اواخر سال گذشته این بود که با رایزنی‌های انجام شده در وزارتخانه، تعهد بیمه تأمین اجتماعی از دوش صنعتگران صنایع‌دستی برداشته شد، این اقدام، امیدواری‌ها را برای آغاز سال جدید و ادامه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، بند «ب» که پرونده‌های آن آماده و به بانک‌های عامل معرفی شده است، افزایش داده است. با حذف این شرط، امیدواریم بتوانیم کارگاه‌های بزرگ‌تر را نجات داده و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کنیم. این سیاست، گامی مهم در جهت حمایت از تولیدکنندگان و حفظ اشتغال در حوزه صنایع‌دستی استان خواهد بود.

تلاش برای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های صنایع‌دستی خراسان رضوی

روانخواه از پیگیری‌ها برای اخذ مهلت بازپرداخت اقساط وام‌های صنعتگران صنایع‌دستی خبر داد و اظهارکرد: با همکاری معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در حال رایزنی با بانک‌ها هستیم تا امکان امهال یا تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های دریافتی توسط صنعتگران صنایع‌دستی فراهم شود.

او ادامه داد: هدف از این پیگیری‌ها، کاهش دغدغه صنعتگران در سال جدید برای پرداخت اقساط وام‌های کم‌بهره‌ای است که در سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از فعالان این حوزه با سختی‌هایی در بازپرداخت مواجه هستند و امیدواریم بانک‌ها با پذیرش این درخواست، یاری‌رسان تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان باشند.

تولید آثار مناسبتی با استقبال مردمی

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به انطباق‌پذیری بالای هنرمندان صنایع دستی این استان با شرایط بازار تصریح کرد: هنرمندان صنایع‌دستی به دلیل شناخت دقیق از بازار و شرایط اقتصادی، به سرعت خود را با تنش‌ها و تحولات اقتصادی وفق می‌دهند. در همین راستا، برخی از تولیدکنندگان استان با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به همبستگی ملی، به سمت تولید آثار صنایع‌دستی مناسبتی روی آورده‌اند.

روانخواه ادامه داد: نمونه‌ای از این حرکت خلاقانه، تولید تمثال رهبر شهید انقلاب در یکی از کارگاه‌های استان است که با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است. امیدواریم که این رویکرد، به افزایش فروش، پویایی کارگاه‌ها و حفظ اشتغال در سال جدید منجر شود.

