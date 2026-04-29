به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار گفت: هفتمین نمایشگاه اختصاصی سنگهای قیمتی با آثار استاد عبدالحسین بدایتی از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود.
سرپرست معاونت صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: این نمایشگاه به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار میشود و علاقمندان هرروز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ میتوانند از نمایشگاه سنگهای قیمتی بازدید کنند.
او تاکید کرد: تلاش میکنیم به صورت ماهانه نمایشگاههای تخصصی را در رشتههای مختلف صنایعدستی و با استفاده از تجربیات پیشکسوتان و هنرمندان حوزه صنایعدستی و در راستای معرفی آثار آنها برگزار کنیم.
افشار ادامه داد: مراسم افتتاحیه نمایشگاه سنگهای قیمتی روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ قبل از ظهر با حضور صنعتگران صنایعدستی و مسئولان استانی برگزار خواهد شد.
