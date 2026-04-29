به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی خاکسار امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در تشریح این خبر، با اشاره به اینکه علاقهمندان میتوانند به صورت رایگان در این دورهها شرکت کنند، افزود: با پیگیری و نیازسنجی بهعمل آمده مقرر شد ۴ کارگاه آموزشی با موضوعات مرتبط و مفید در هفته آینده برای فعالان این حوزه برگزار شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: فعالان و علاقهمندان میتوانند در یک یا چند کارگاه حضور یافته و از مطالب و موضوعات قابل ارائه بهرهبرداری کنند.
او اضافه کرد: انتظار میرود علاقهمندان، در شرایط فعلی از فرصت دانشافزایی و توانمندسازی، استفاده لازم را ببرند.
خاکسار با اشاره به اینکه برای شرکتکنندگان گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد، افزود: در شرایط فعلی کشور، تابآوری اجتماعی، مشارکت مردمی و مدیریت محلی در گردشگری امری ضروری است.
او با اشاره به اهمیت توسعه پایدار گردشگری و بهرهگیری از رویکردهای توسعهای در این حوزه، بر توانمندسازی فعالان این حوزه و ارتقای دانش آنها تأکید کرد.
معاون گردشگری استان همدان در تشریح این دورهها، بیان کرد: دوره توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری ویژه راهنمایان رسمی و مدیریت چالشها در تورگردانی و خلاقیت در گردشگری و تورگردانی، شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹ با تدریس مینا رستگارفرد برگزار میشود.
خاکسار افزود: راهکارهای مدیریت پایدار در شرایط بحران ویژه مدیریت اقامتگاههای بومگردی یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹ با تدریس سروش مرزبان و شیما مفید برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد: کارگاه مشارکتی خلاق راهکارهای حفظ و تداوم معیشت روستایی در دل بحران که ویژه کسب و کارهای خرد محلی است دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۹ تا ۱۳ با تدریس سروش مرزبان و شیما مفید برگزار میشود.
خاکسار تصریح کرد: مدیریت بحران و افزایش تابآوری تاسیسات گردشگری ویژه فعالان رسمی گردشگری سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۹ تا ۱۳ و با تدریس رضا علیاصل برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری استان همدان در پایان گفت: دورههای فوق با همکاری آموزشگاه ترنم گردشگری پایدار سیفیه و با حمایت گروه هتلهای بینالمللی باباطاهر در این هتل برگزار میشود.
