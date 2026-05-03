به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پیام تسلیت سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران به مناسبت شهادت تقی حاتمی از کارمندان یگان حفاظت اداره‌کل میراث­‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌­دستی استان زنجان آمده است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا ً (احزاب - ۲۳)

حدیث شهادت شنیدنی است، حدیث دیدار است، حدیث شهادت برای شهیدان شاهد نیست، برای ماندگان عاشق است تا آنان نیز در وقت نیاز با عشقی آتشین­‌تر به جهاد برخیزند و از پیشروی به سوی دیار یار نهراسند و بر پرواز پروانگان کوی حق اندوهگین نباشند، شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می­‌شود.

با نهایت تأثر و تألم، خبر عروج آسمانی و شهادت همکار صدیق، مؤمن و متعهد، شهید تقی حاتمی از کارمندان یگان حفاظت اداره‌­کل میراث‌­فرهنگی، گردشگری و صنایع‌­دستی استان زنجان که پس از حدود 21 سال خدمت خالصانه، باوقار و بی‌شائبه در حین انجام عملیات خنثی سازی مهمات عمل­ نکرده دشمنان در جنگ تحمیلی رمضان در استان زنجان به یاران شهیدش پیوست را دریافت کردیم، هم او که مزد سال‌ها خلوص نیت را با والاترین پاداش الهی گرفت و چه نیکو تقدیری بود که این کبوتر خونین بال به کاروان شهدای کربلا پیوست.

اینجانب شهادت این همکار گرامی را خدمت مقام محترم عالی وزارت، خانواده محترم و معزز ایشان به ویژه همسر فداکار و فرزندان صبور و همچنین به جامعه­ همکاران ایشان در اداره­‌کل استان و به خانواده بزرگ میراث­‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌­دستی تسلیت عرض کرده و باور دارم که روح بلند ایشان اکنون در جوار قرب الهی و در خیل شفاعت اولیاءالله آرام گرفته است. ضمن آرزوی رحمت واسعه الهی برای ایشان؛ صبر، أجر و شکیبایی برای بیت معزز و بازماندگان آن شهید سرافراز را از خداوند متعال خواستارم.

انتهای پیام/