به گزارش خبرنگار میراثآریا، در پیام تسلیت سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی در امور ایثارگران به مناسبت شهادت تقی حاتمی از کارمندان یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان آمده است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا ً (احزاب - ۲۳)
حدیث شهادت شنیدنی است، حدیث دیدار است، حدیث شهادت برای شهیدان شاهد نیست، برای ماندگان عاشق است تا آنان نیز در وقت نیاز با عشقی آتشینتر به جهاد برخیزند و از پیشروی به سوی دیار یار نهراسند و بر پرواز پروانگان کوی حق اندوهگین نباشند، شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا میشود.
با نهایت تأثر و تألم، خبر عروج آسمانی و شهادت همکار صدیق، مؤمن و متعهد، شهید تقی حاتمی از کارمندان یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان که پس از حدود 21 سال خدمت خالصانه، باوقار و بیشائبه در حین انجام عملیات خنثی سازی مهمات عمل نکرده دشمنان در جنگ تحمیلی رمضان در استان زنجان به یاران شهیدش پیوست را دریافت کردیم، هم او که مزد سالها خلوص نیت را با والاترین پاداش الهی گرفت و چه نیکو تقدیری بود که این کبوتر خونین بال به کاروان شهدای کربلا پیوست.
اینجانب شهادت این همکار گرامی را خدمت مقام محترم عالی وزارت، خانواده محترم و معزز ایشان به ویژه همسر فداکار و فرزندان صبور و همچنین به جامعه همکاران ایشان در ادارهکل استان و به خانواده بزرگ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تسلیت عرض کرده و باور دارم که روح بلند ایشان اکنون در جوار قرب الهی و در خیل شفاعت اولیاءالله آرام گرفته است. ضمن آرزوی رحمت واسعه الهی برای ایشان؛ صبر، أجر و شکیبایی برای بیت معزز و بازماندگان آن شهید سرافراز را از خداوند متعال خواستارم.
