به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری شنبه ۲ خرداد، با اشاره به اینکه این هفته فرصت ارزشمندی برای یادآوری اهمیت حفاظت از ارزش‌های تاریخی است، بر نقش فعالان این حوزه در پاسداری از گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی تاکید کرد و هفته میراث‌فرهنگی را مجالی برای قدردانی از آن‌ها دانست.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر اینکه میراث‌فرهنگی امانتی است که باید به دست آیندگان برسانیم، گفت: در استان هم‌افزایی و هماهنگی خوبی میان فعالان این حوزه وجود دارد و حساسیت جامعه محلی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی از برکات این همکاری است.

او با اشاره به اینکه حفظ میراث‌فرهنگی حفظ هویت اصیل مردمان این سرزمین است، اظهار کرد: فعالان دغدغه‌مند حوزه میراث‌فرهنگی همواره پیشقدم حفاظت از کیان تاریخی و فرهنگی استان هستند.‌

حیدری با بیان اینکه پس از ثبت جهانی هگمتانه، مشارکت جامعه محلی برای حفاظت از آثار تاریخی رشد صعودی داشته است، گفت: حفظ هویت، شکوه و تمدن کهن استان دغدغه مشترک تمام فعالان این حوزه است.

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به پیشینه غنی همدان در تاریخ تمدن، بیان کرد: این استان جایگاه ارزشمندی در کشور دارد و حفاظت و معرفی هر چه بهتر گنجینه‌های ارزشمند همدان جزو اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و فعالان این حوزه است.

